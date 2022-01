Čo sa stane s referendom? Opozícia NAĎALEJ bojuje, koaličným lídrom posiela DRSNÝ odkaz!

Stretnutie za okrúhlym stolom nedopadlo dobre. Vládna koalícia sa vraj ľudí bojí a nechce im vrátiť moc do rúk. Opozícia chce preto opäť iniciovať zber podpisov na iniciovanie referenda o zmene Ústavy SR, ktorou by sa umožnilo skrátiť volebné obdobie. Po stretnutí za okrúhlym stolom s predsedom parlamentu Borisom Kollárom (56) to konštatovali predstavitelia opozície.