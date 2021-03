Vládna kríza nabrala posledné dni katastrofálne rozmery. Odchádzajú ministri a hádky v koalícii neutíchajú. Strany sa stále nedohodli na ďalšom fungovaní, žiadajú hlavu premiéra, no predčasné voľby nechcú. Prezidentka si preto zavolala na koberček Igora Matoviča, ktorý po hodine z paláca bez slov odišiel. Na jeho miesto prišiel Sulík, opäť vyzval premiéra aby podal demisiu.

Kríza sa vyostruje! Vicepremiér Richard Sulík po rokovaní s prezidentkou zopakoval, že ak nedodrží ultimátum a nepodá demisiu, liberálna strana SaS vystúpi z koalície. Premiérove stanovisko zatiaľ nevieme. Ten po rozprave s prezidentkou v rýchlosti odišiel z paláca a novinárom nič nepovedal.

"Ak sa Igor Matovič rozhodne trvať na svojom, tak traja ministri z SaS podávajú demisiu a SaS odchádza z vlády. My nebudeme pod ním vo vláde, lebo sa stávame aj spoluzodpovední za tento chaos," priblížil Sulík. "Všetci čo si myslia, že blafujeme si musia počkať do budúcej stredy a bude to jasné," dodal. Povedal, že klub SaS je jednotný.

SaS trvá na tom, že ak Igor Matovič z vlády neodíde, budúcu stredu podajú demisiu ich traja ministri.Podľa Sulíka by sa Matovič mohol pokúsiť získať na spoluprácu, „v krajnom prípade“, aj poslancov, ktorí odišli od Mariána Kotlebu.

Dnes si prezidentka Zuzana Čaputová (47) zavolala premiéra na koberček do prezidentského paláca. Podľa dostupných informácií sú dôvodom sťažnosti jeho koaličných partnerov. Pred novinárov a fotografov sa Matovič postavil bez slov. Ukázal iba pre neho typický znak "V". Stretnutie trvalo asi hodinu. Otázne je, či bude avizované vyhlásenie prezidentky.

K prezidentke prišiel aj vicepremiér Richard Sulík v sprievode ministra školstva Branislava Gröhlinga. Sulík oslovil v tejto súvislosti aj ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí). Tá s ním však do paláca neprišla. „Potrebujeme konzultovať ďalší postup, ktorý nutne musí byť v súlade s Ústavou SR. Preto som oslovil pani ministerku spravodlivosti," vysvetlil pozvanie Kolíkovej Sulík.

Po rokovaní povedala prezidentka, že pozná stanoviská všetkých strán. "Situácia dospela do krajnosti, keď dve strany vyzvali na odchod premiéra a hroziacu menšinovú vládu opakovane a verejne odmieta strana Sme rodina," uviedla. "Do tohto bodu sa vláda dostala po mnohých hodinách rokovaní a následnej dohode a jej porušení," dodala.

"Premiér Igor Matovič pre mňa k vládnej kríze nemal odpoveď. Konflikty vo vláde sledujeme mesiace, vládna krízy trvá dva a pol týždňa a na každom dni záleží," pokračovala Čaputová. "Preto som predsedu vlády požiadala aby vládnu krítu ukončil čo najskôr. Kríza je o to závažnejšia, že sa deje v súbehu s pandémiou," hovorí. "V čase krízy potrebuje Slovensko plne funkčnú a výkonnú vládu. Treba ukončiť agóniu, treba konať, je najvyšší čas," uzavrela prezidentka na margo koaličnej krízy.

Genéza koaličnej krízy

Ako prví odišli z koalície poslanec Tomáš Valášek (48) a poslanec a primátor Hlohovca Miroslav Kollár (52) (obaja zo strany Za ľudí), ktorí sa tak rozhodli po nákupe neregistrovanej vakcíny Sputnik V, ktorú zaobstaral premiér Igor Matovič (47) bez súhlasu ostatných koaličných strán. Nákup vakcíny bol akýmsi spúšťačom vládnej krízy.

Podľa politológa Tomáša Koziaka strany v koalícii „nevedia komunikovať a strácajú tak dôveryhodnosť“. Svedčia o tom aj neutíchajúce hádky medzi Matovičom a vicepremiérom Richardom Sulíkom (53), ktoré podľa neho vyústili do krízy. Strany SaS a Za ľudí žiadali odchod premiéra a ministra zdravotníctva Marka Krajčího (46). Koaličná kríza trvala niekoľko dní, kým sa strany nestretli a nevydiskutovali si to.

Minulý týždeň síce prišla informácia, že koaličná kríza je zažehnaná, no všetko sa zmenilo už o pár hodín po tlačovej besede premiéra, kde ohlásil demisiu ministra zdravotníctva Marka Krajčího. „Marek, veľmi si vážim, čo si pre ochranu zdravia a životov na Slovensku urobil,“ povedal Matovič. Podľa neho je Krajčí „človekom, ktorý si to za posledný rok zo všetkých ministrov najviac odmakal“. Po srdcervúcom odchode ministra zdravotníctva, ktorý sprevádzali slzy premiéra, sa koaličná dohoda nekonala.

