Vyhlásenie čiastočnej mobilizácie v Rusku zarezonovalo vo všetkých svetových médiách. A mnohí mladí Rusi sa bezprostredne po tomto oznámení pokúsili opustiť krajinu. Čo znamená vyhlásenie mobilizácie v praxi, ako i to, čo táto správa znamená pre Slovensko vysvetľuje pre denník Plus JEDEN DEŇ generál Pavel Macko. (rozhovor bol nahrávaný vo štvrtok (22. septembra 2022)

Generál Pavel Macko vysvetľuje, že hoci je v Rusku stále platná povinná 12 mesačná vojenská služba, čiastočná mobilizácia neznamená povolávanie všetkých ročníkov. "V tomto okamihu prichádzajú na domáce adresy povolávacie rozkazy vojakom, ktorí buď odslúžili povinný vojenský výcvik v nedávnej dobe. Ale aj profesionálnym vojakom a príslušníkom bezpečnostných služieb, ktorí slúžili v bezpečnostných zložkách dlhšie, no medzičasom odišli do civilu," ozrejmuje generál. "Medzitým Ruská federácia prijala opatrenia v oblasti trestného práva, kde sa výrazne sprísnili zákony s cieľom prinútiť ľudí dostaviť sa, aby sa nevyhýbali službe."

VIDEO Rusko mobilizuje: Je ohrozené aj Slovensko? Otázky zodpovedá gen. Pavel Macko



Macko by fakt, že všetky bezpečnostné zložky nedávno prikázal uviesť do pohotovostného stavu aj bieloruský prezident Alexander Lukašenko do súvislosti s ruskou mobilizáciou nedával. "Priamu súvislosť v tom nevidím. Lukašenko je starý lišiak. Je to mocensky orientovaný politik, ktorý sa drží pri moci len vďaka bezpečnostným zložkám," zamyslel sa. "Nechcem špekulovať, no Lukašenko zrejme cíti, že situácia je napätá a nestabilná, preto sa bojí o vlastnú moc, ktorú sa snaží upevniť," povedal. "Aj preto pod akoukoľvek zámienkou hľadá cesty a metódy, ako vyhlásiť vojnový stav. Alebo len udržiavať bezpečnostné zložky v stave pohotovosti," zamýšľa sa generál s dôvetkom, že práve týmto má dávať Lukašenko odkaz domácemu publiku, "že nemajú šancu zmeniť mocenské pomery v Bielorusku."

Ruský prezident Vladimir Putin a bieloruský prezident Alexander Lukašenko Zdroj: Maxim Blinov

Napriek všetkému by malo Slovensko podľa generála situáciu na Ukrajine pozorne sledovať a byť obozretné. "V každom prípade treba konflikt pozorne sledovať. Rusko je veľmi agresívna jadrová mocnosť, ktorá vedie vojnu v našom susedstve. Nás označila za nepriateľa a vedie voči nám ekonomickú vojnu. Nemôžeme sa teda tváriť, že sa nás to netýka," upozornil.

"Samozrejme treba zachovať pokoj a rozvahu. V každom prípade ale naše bezpečnostné zložky, rovnako ako aj bezpečnostné zložky celého nášho európskeho spoločenstva musia veľmi pozorne sledovať čo sa deje v Rusku. Aké sú úmysly tamojšieho režimu a ako by tento konflikt mohol ďalej eskalovať," uzatvára Macko - celý rozhovor si môžete prečítať v priloženom videu.



