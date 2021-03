Milan Krajniak v pondelok podvečer veľmi nečakane zložil funkciu. Na tlačovej konferencii pred parlamentom upozornil jeho stranícky šéf Boris Kollár, že prijali zásadné rozhodnutie. Zároveň podotkol, že o tomto kroku vopred informovali aj prezidentku. Krajniak by sa mal teraz vrátiť do Národnej rady ako poslanec. Podľa slov hovorkyne Sme rodina Lindy Tribusovej hnutie odmieta špekulácie, že by plánovalo Krajniaka nominovať na post šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS). „Pán Krajniak sa vracia na post poslanca, ktorého mandát získal vo voľbách 2020. Hnutie Sme rodina neplánuje pána Krajniaka nominovať na post šéfa SIS, je to absurdné a odmietame akékoľvek špekulácie v takomto duchu," uviedla.

Exminister práce vykreslil svoju demisiu ako gesto v záujme čo najskoršieho ukončenia koaličnej krízy. „Neverím slovám Milana Krajniaka, že jeho rezignácia má byť prejavom konštruktívneho riešenia vzťahov vo vládnej koalícii. Očakávam, že skutočné dôvody sa verejnosť dozvie neskôr," podotkol politológ Miroslav Řádek s tým, že rezignácia nie je vecným riešením sporov vládnych strán. „Skôr komplikuje riadenie štátu. Milan Krajniak navyše rezignáciou popiera vlastné slová z minulej nedele, keď tvrdil, že chce do poslednej chvíle pomáhať ľuďom," doplnil.

Z celej situácie bol zaskočený aj politológ Grigorij Mesežnikov. „Osobne som to nepochopil, neviem, čo je za tým a špekulácie komentovať nechcem. V kontexte koaličnej krízy mi toto rozhodnutie nedáva žiaden zmysel," povedal s dôvetkom, že rovnako nezmyselnými sa mu v kontexte krízy zdalo byť päť požiadaviek, s ktorými nedávno prišlo hnutie.

O dôvode Krajniakovho odchodu zapochyboval aj odborník na politiku Radoslav Štefančík. „Rozhodnutie podať demisiu v danom prípade nedáva žiaden zmysel. A keďže na Sme rodina nikto netlačil a o demisiu ministra nikto nežiadal, ide o nelogický krok," vyhlásil s dôvetkom, že Krajniakova demisia nebude mať na vládnu krízu žiaden vplyv. „Takže sa skutočne možno domnievať, že tu bude nejaký iný problém," uzavrel politológ.

Či by mohla mať demisia Krajniaka vplyv na koaličnú krízu, nám neozrejmila ani šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová. „Strana Sme rodina ani strana Za ľudí nie sú príčinou konfliktu vo vládnej koalícii. Z tohto pohľadu sa dá demisia Milana Krajniaka chápať len tak, že je to jeho osobný postoj k situácii v koalícii," odkázala. „Demisiou Milana Krajniaka vzniká viac otázok ako odpovedí. Rekonštrukcia vlády sa tým začala. My sme pripravení. Na rade je Igor Matovič," uviedol hovorca SaS Ondrej Šprlák. Reakcie Milana Krajniaka a premiéra Igora Matoviča sa nám do uzávierky získať nepodarilo.

