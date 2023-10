"Bol som pani prezidentkou informovaný o postupe, ktorý zvolila. Na základe toho dostal mandát Robert Fico. Vysvetlila mi svoj postoj k tvorbe vlády. Pre mňa je dôležité, že som ju mohol informovať, že áno, prebiehajú rokovania strany Smer-SD, Hlas-SD a SNS," skonštatoval po stretnutí s prezidentkou Danko.

A zároveň ubezpečil, že poslanecký klub SNS je jednotný. "S pani prezidentkou sme sa rozprávali aj o prioritách. Ubezpečil som ju, že SNS chce byť vo vláde, ktorá zachová naše zahranično-politické priority," dodal Danko. "Aj keď v mnohých veciach môžeme mať iné názory vo vzťahu k pomoci Ukrajine. Aj keď môžeme, musíme hovoriť, že EÚ je síce funkčný projekt, ale musí sa zmeniť mnohé pri jej fungovaní. A to isté sa týka NATO, tak to neznamená, že by sme išli do spochybňovania nášho členstva," povedal.

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová prijala na základe výsledkov predčasných parlamentných volieb v prezidentskom paláci predsedu strany SNS Andreja Danka. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Danko tiež uviedol, že ak by líder Hlasu-SD Peter Pellegrini definitívne prestal rokovať s predsedom Progresívneho Slovenska (PS) Michalom Šimečkom, rokovania medzi Smerom-SD, Hlasom-SD a SNS by šli lepšie. "Ak by Pellegrini definitívne prestal rokovať so Šimečkom, rokovania by nám išli omnoho lepšie, ale pokročili sme. Nepodmieňujeme svoju účasť žiadnou pozíciou," povedal Danko novinárom s tým, že SNS chce mať vo vláde relevantné miesto. Dúfa, že Pellegrini už pochopil, že v tejto zostave môže byť predsedom parlamentu a Fico ako víťaz volieb má byť predseda vlády. Doplnil tiež, že treba odbremeniť vládu odborníkov, keďže nemá na mnohé veci mandát a situácia zaťažuje aj Prezidentský palác.

Sulík vidí šance na vznik štvorkoalície ešte stále reálne. "Mal som mnoho stretnutí a telefonátov. Všetky okrem jedného boli neoficiálne, okrem utorkového stretnutia s pánom Šimečkom," prezradil predseda saskárov. Hodnotové nastavenia konzervatívnych a liberálnych strán v rámci prípadnej koalície PS, SaS, KDH a Hlas-SD by podľa neho neboli neprekonateľným problémom.

Sulík je podľa vlastných slov presvedčený, že pre vznik alternatívnej koalície by bolo vhodné predsedovi Hlasu ponúknuť v rámci vyjednávaní nie len kreslo premiéra, ale aj ministerstvo vnútra. "Politická realita je, že ak chceme urobiť všetko preto, aby sa Robert Fico nedostal k moci, musíme Petrovi Pellegrinimu ponúknuť premiéra a ministerstvo vnútra. Nie ako ministerstvo navyše, ale ako jedno z ministerstiev na ktoré má nárok. Potom vieme zabrániť návratu Roberta Fica," povedal.

ČLÁNOK POKRAČUJE NA ĎALŠEJ STRANE