Prázdne reči? Šéf najsilnejšej koaličnej strany OĽaNO a minister financií Igor Matovič (47) prišiel nedávno s návrhom zvýšenia DPH. Jeho hnutie pritom vo volebnom programe deklarovalo, že dane zvyšovať nebude! No to nie je jediný krok Obyčajných ľudí, ktorý je v rozpore s ich programom.

Ak si niekto nepamätá obsiahly predvolebný program strany OĽaNO, môže si ho pokojne prečítať na internete. V 210-stranovom dokumente „Program 2020“, s ktorým išlo do volieb, sa napríklad venuje zlepšeniu životnej úrovne rodín a matiek. Nikde to však nie je podmienené zvyšovaním daní. V kapitole „Daňová politika“ OĽaNO dokonca píše: „Nebudeme zvyšovať celkové daňové a odvodové zaťaženie ľudí a firiem.“ Teraz je všetko inak!

Matovič chce pomôcť matkám aj tak, že na podnikateľov hodí obrovské daňové bremeno, ktoré zaplatia v konečnom dôsledku ľudia v obchodoch. „To znamená, že na časť pokrytia nákladov by sme potrebovali, áno, zvýšiť DPH,“ napísal minister financií na sociálnej sieti. Politológ Miroslav Řádek to však nepovažuje za najväčší problém: „Program tvorili pred koronakrízou. Výdavky v rámci verejných financií boli značné. Ak vidia najjednoduchší spôsob, ako získať financie, zvýšením daní, tak na to existujú objektívne dôvody.“

Podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič (OĽaNO) počas tlačovej konferencie po návrate z pracovnej cesty v Moskve v Rusku v piatok 9. apríla 2021 v Bratislave. Zdroj: Jaroslav Novák

Ružovo nedopadli ani najstarší. Podľa zákona, ktorý presadila ešte vláda Petra Pellegriniho, mal každý dôchodca nárok na 13. dôchodok. Jeho výška mala byť na úrovni priemerného starobného dôchodku - 460,40 eura. „Ľuďom nezrušíme sociálne výhody,“ píše sa hneď v úvode programu najsilnejšej koaličnej strany. Napokon koalícia 13. dôchodky znížila na úroveň od 50 do 300 eur. „Keď OĽaNO nenapĺňa politiky predchádzajúcej vlády, ešte neznamená, že uberá sociálny štandard. Len nedokážu naplniť to, čo veľkolepo plánovali ich predchodcovia,“ myslí si Řádek.

Samotou kapitolou je transparentnosť, za ktorú v OĽaNO vždy bojovali. „Navrhneme zriadiť Úrad pre štátnu službu, ktorého cieľom bude zabezpečovanie dohľadu nad transparentnosťou výberových konaní,“ píše sa vo volebnom programe s tým, že chcú aj povinnosť zverejňovať hodnotenie výberovej komisie a poradie uchádzačov. Najnovším dôkazom ako to nefunguje v praxi, je kauza na ministerstve pôdohospodárstva. Šéf rezortu za OĽaNO Ján Mičovský (66) vypísal výberové konanie na generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Komisia Mičovskému odporučila dvoch kandidátov a on do funkcie vymenoval Jaroslava Jánoša, ktorý sa na výberovom konaní ani nezúčastnil. Veľmi kontroverzné výmeny v nemocniciach urobil ešte ako minister zdravotníctva Marek Krajčí (47), rovnako nominant OĽaNO. Tu už odborník vidí riadny problém: „OĽaNO si na transparentnosť nepotrpí. Videli sme to aj pri výberových konaniach na miesta prednostov okresných úradov. Správajú sa ešte menej transparentnejšie ako predchádzajúce garnitúry.“

