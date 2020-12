Čo na nás chystá vláda? Okrem lockdownu, ktorý by mohol platiť už od zajtra, je v hre aj sprísňovanie opatrení. Zákaz vychádzania už čiastočne potvrdil aj líder SaS a minister hospodárstva Richard Sulík.

Konkrétnu podobu blížiaceho sa lockdownu dnes riešila vláda na čele s premiérom Igorom Matovičom. V utorok k tej istej téme zasadala špeciálna komisia, ktorá je už štvrtým poradným orgánom vlády v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Zároveň minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) povedal, že komisia je kombináciou zástupcov všetkých politických strán, ale aj odborníkov. V súvislosti so zákazom vychádzania dnes čo-to odhalil práve Richard Sulík, ktorý priznal, že o tejto téme bude diskusia. "Ja som za to, aby sme nemiatli verejnosť,“ uzavrel.

Zatiaľ vieme, že vláda schválila COVID automat, ktorý určuje kľúčové kritériá, ktorými sa bude predchádzať zhoršeniu epidemiologickej situácie, a tými sú počet prípadov (budúca záťaž), nárast počtu prípadov (aktuálna záťaž) a dynamika.

Pri prijímaní rezortných semaforov sa podľa rezortu zdravotníctva budú musieť splniť štyri základné kritériá:

bezpečnosť

izolácia

ochrana

dohľad.

"Epidemiologická situácia sa riadi na regionálnej úrovni pokiaľ sú splnené základné celonárodné kritériá. Aktiváciou národných kritérií sa krajina prepína na vyšší stupeň, respektíve sa prepína naspäť na regionálny automat pri poklese kritérií," uviedlo ministerstvo.

Dokument, ktorý odhalil sprísnenie opatrení, pritom unikol už včera a podľa našich informácií ho mali na aktuálnom zasadnutí vlády schváliť.

Tvrdé bezpečnostné opatrenia by tak mohli platiť už od štvrtka 17. decembra. Týkajú sa nielen obmedzenia pohybu ľudí, ale aj stretávania sa a trvať by mali až do 10. januára.

Tlačovú konferenciu môžete sledovať naživo tu

Na tlačovej konferencii sa prvý o slovo prihlásil minister zdravotníctva. "Situácia je mimoriadne vážna," poznamenal Krajčí s tým, že je 8 tisíc pozitívnych prípadov. Dáta sú z včerajšieho testovania. Aktuálne zomrie viac než 100 ľudí.

"Chcel som apelovať na vládu, aby zvážila situáciu," podotkol minister. "Zákaz vychádzania na Slovensku začne už túto sobotu," povedal s tým, že si nakúpime potraviny, lieky a drogériu. Stretnúť sa môžu macimálne dve domácnosti.

Marek Krajčí apeluje na zodpovednosť občanov, hoci cestovanie vláda silou neobmedzí. "Situácia je tak vážna, ako ešte nebola," zhodnotil aktuálnu situáciu s tým, že ľudia už teraz nedodržiavajú ani odstupy a obchodysú preplnené.