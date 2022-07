"Nevidím dôvod vyjadrovať sa k politickým bojom medzi SaS a OĽANO a byť nástrojom tejto 'vojny'," uviedla poslankyňa Romana Tabák. Na otázku, či zverejní svoje rozhodnutie o vstupe do klubu Sme rodina v septembri, uviedla, že "všetko je možné". Ešte predtým však okomentovala svoj prestup do Sme rodina poriadne ostro.

Kollár v piatok potvrdil, že klub Sme rodina bude od septembra fungovať v Národnej rade SR s 20 poslancami. Posilniť ho majú nezaradení poslanci Romana Tabák, Ján Krošlák a Jozef Šimko. SaS počas týždňa vypovedala koaličnú zmluvu, žiada ju prepracovať na základe aktuálnych politických reálií. Po odchode viacerých členov strany Za ľudí do klubu SaS mali liberáli v pléne 19 poslancov. Klub Sme rodina doteraz fungoval s počtom 17, po posilnení ich bude mať 20. Ostane teda druhým najsilnejším v koalícii.

Prijatie exkotlebovca Jozefa Šimka do poslaneckého klubu Sme rodina podľa SaS potvrdzuje, že koalícia OĽANO, Sme rodina a Za ľudí by dokázala fungovať ďalej aj bez strany SaS. "A to s podporou poslancov, ktorí sa do parlamentu dostali na kandidátke ĽSNS," uviedol hovorca SaS Ondrej Šprlák.

Tabák vylúčili v máji z klubu OĽANO po hlasovaní o žiadosti prokuratúry o súhlas s vydaním Roberta Fica (Smer-SD) do väzby, pri ktorom nehlasovala.

