V meste Považská Bystrica chodí dokonca do jednej základnej školy až 60 detí s autizmom. Tie však rastú a po dovŕšení 15 rokov nastáva problém, čo s nimi.

„Rodičia by s takýmito deťmi museli zostať na celodennej starostlivosti, alebo by museli do domova sociálnych služieb. Preto sme sa rozhodli, že im vyjdeme v ústrety a vzniklo špecializované zariadenie, v ktorom môžu tráviť veľkú časť dňa,“ povedal primátor Považskej Bystrice Karol Janas. Rodičia s deťmi majú aktuálne k dispozícii priestor na jednom poschodí mestskej budovy.

Centrum využíva aj evanjelická farárka Lenka Rišiaňová s 18-ročnou dcérou Miriam. „Keď sa narodila, nemali sme to s čím porovnať. Miriam bola naše prvé dieťa. Ako 6-týždňová už bola operovaná, tak sme si mysleli, že motorický vývoj môže byť oneskorený aj preto, že prekonala náročnú operáciu. Ďalšie vyšetrenia ukázali, že je s ňou potrebné cvičiť vojtovú metódu, ale keby mi niekto vtedy povedal, že ňou budeme rehabilitovať 11 rokov, neviem, či by som to zvládla,“ povedala Rišiaňová. Diagnózu autizmus však u Miriam zistili až keď mala 8 rokov.

AJ keď Miriam podľa lekárov nemala nikdy vedieť čítať, ani písať úspešne vychodila špeciálnu základnú školu pre autistov, ukončila dokonca aj praktickú školu.

„Po jej ukončení však už nemáme žiadnu možnosť umiestnenia Miriam do kolektívu, tak aby mohla mať svoje bezpečné miesto, aby mohla napredovať, socializovať sa a stretávať sa s rovesníkmi,“ dodala M. Rišiaňová s tým, že takéto špecializované zariadenia pre autistické deti po ukončení základnej školy sú už len v Trenčíne a Žiline, tie sú však obsadené.

„Preto sme sa spojili tri manželské páry a založili sme Občianske združenie Modrá cesta Považská Bystrica. Našim cieľom bolo založiť špecializované zariadenie pre mladých ľudí s diagnózou autizmu. Fungujeme čerstvo, dva týždne,“ uzavrela M. Rišiaňová.

Autistov je stále viac. Čo poruchu spôsobuje?

Autizmus je vývojová porucha, ktorú charakterizujú nedostatky v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti. Kým pred 43 rokmi pripadla táto diagnóza na jedno z 5-tisíc detí, v roku 2012 trpelo postihnutím v Spojených štátoch už 1 dieťa z 59 a v Európe 1 dieťa zo 100. Čo poruchu spôsobuje nie je stále známe, rovnako ani to, čo je spúšťačom ochorenia.

Klinická psychologička Magdaléna Krasulová. Tá si tento rok otvorila v Trenčíne ambulanciu klinickej psychológie, ktorá sa špecializuje na diagnostiku porúch autistického spektra. „Už skutočnosť, že vznikajú špeciálne školy, centrá, špeciálne formy terapie, rastie počet odborníkov špecializujúcich sa na diagnostiku autizmu hovorí o tom, že počet autistov nezadržateľne stúpa. V číslach to vyzerá tak, že kým v roku 2000 bolo na Slovensku evidovaných 537 autistov, v roku 2017 to bolo až okolo 1500. Dnes je to niekoľkonásobne viac. Pritom ide len o diagnostikované, teda známe prípady detí. Stále je vysoký počet autistov, ktorí nepodstúpili špeciálnu diagnostiku,“ potvrdzuje M. Krasulová.