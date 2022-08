Súčasná koalícia stojí azda pred ešte väčšou krízou, než to bolo v marci 2021, keď sa z postu premiéra porúčal Igor Matovič. Ubehol rok a líder OĽaNO je opäť dôvodom, pre ktorý strana SaS zvažuje svoj definitívny odchod z vlády. Predseda liberálov žiada odchod Igora Matoviča z kresla ministra financií a taktiež vypracovanie novej koaličnej zmluvy. Momentálne to síce na takýto výsledok nevyzerá, po prvom septembri však môže byť všetko celkom inak.

Scenár 1: Matovič skončí vo funkcii

Richard Sulík spoločne s celou SaS tvrdia, že táto požiadavka je jednoducho principiálna a nemienia ustúpiť. „Prvého septembra budem ministrom, na to sa môžete spoľahnúť,“ zareagoval na ultimátum po prvom kole rokovaní za záchranu koalície Matovič. Dokonca dodal, že v ministerskom kresle zostane až do parlamentných volieb. Vo svojom komentári ho však hneď schladil politológ Radoslav Štefančík. „V politike, a najmä v slovenskej, platí, že nikdy nehovor nikdy,“ podotkol.

Radoslav Štefančík - politológ Zdroj: Marek Ištók

Scenár stiahnutia Matoviča z vlády však vidí zatiaľ ako veľmi málo pravdepodobný. „Lebo to žiada strana, ktorá ledva preliezla päťpercentné kvórum a dostala sa do parlamentu,“ pripomína výsledky parlamentných volieb z februára 2020. „Igor Matovič je víťaz volieb, je šéf najväčšej politickej strany a nevidím dôvod, prečo by takáto malá strana mala dávať ultimátum,“ hovorí. Kým OĽaNO vo februárových voľbách 2020 získalo 25,02 percenta a stalo sa víťazom plebiscitu, sulíkovci oslovili 6,22 percenta voličov. Politológ Tomáš Koziak má podobný názor. „Odstúpenie Matoviča by bolo pristúpenie na ultimátum a v podstate poníženie OĽaNO,“ konštatuje s tým, že ak by mal odísť Matovič, zrejme by nasledovali aj ďalšie personálne zmeny.

Na snímke podpredseda vlády a minister financií SR Igor Matovič (OĽaNO) Zdroj: Martin Baumann

Uznáva však, že ak by odišiel Matovič, Sulík by už nemal dôvod nesadnúť si za koaličný stôl. „Ale agónia v koalícii by sa neskončila. Ak si Richard Sulík myslí, že je to len záležitosť odchodu Igora Matoviča z postu ministra, tak len odkrýva, že skutočne ide o osobnú animozitu. Lebo čo sa zmení, že odíde z vlády?“ pýta sa Koziak. Upozorňuje, že Matovič bude naďalej komentovať správanie sa SaS i fungovanie koalície. „Stále bude mať matovičovské jedovaté poznámky,“ dodáva.

