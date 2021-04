Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny vo vláde Eduarda Hegera (44) nemá stále obsadené kreslo ministra. Podľa slov lídra Sme rodina Borisa Kollára (55) to ešte donedávna vyzeralo, že by si jeho strana vymenila daný rezort s rezortom pôdohospodárstva, nič také sa však podľa najnovších informácií neudeje a ministerstvo po Milanovi Krajniakovi zostane u Kollárovcov.

Post ministra práce zostal voľný potom, ako prezidentka Zuzana Čaputová (47) odmietla do funkcie vymenovať Jozefa Hlinku (57). Ten nemá v oblasti sociálnych vecí skúsenosti, no problémom mohla byť aj jeho minulosť. Bol napríklad podriadeným obvineného exriaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského (42) v čase, keď bol ten šéfom kancelárie ministra vnútra Vladimíra Palka (63). „Nemyslím si, že by bola jeho minulosť viac zaujímavá. Prezidentka mala výhradu skôr k tomu, že s rezortom nemá skúsenosti,“ povedal politológ Miroslav Řádek.

Nedávno sa však čoraz viac začalo hovoriť o výmene rezortov medzi Sme rodina a jedným z koaličných partnerov. To pripustil aj Kollár: „Pokiaľ by OĽaNO bolo ochotné urobiť nejakú zámenu, tak sme tomu prístupní.“ Podľa našich informácií bol najhorúcejším rezortom na výmenu ministerstvo pôdohospodárstva. To by považoval za logické aj politológ Jozef Lenč. „Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (66) nie je príliš obľúbený v komunite poľnohospodárov. Sme rodina by mohlo na tento post nominovať predsedu parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo Jaroslava Karahutu. Na druhej strane OĽANO určite má ľudí, ktorí by vedeli zastať ministerstvo práce a sociálnych vecí,“ povedal Lenč pre RTVS.

Výmena rezortov by nebola prekvapivá ani pre Řádeka: „Sme rodina pracovala s témou pôdohospodárstva aj počas predvolebnej kampane. Hovorili často o potravinovej bezpečnosti.“ Situácia sa však napokon zmenila a k žiadnej výmene rezortov nepríde. Výmenu pritom pre denník Plus JEDEN DEŇ potvrdil aj zdroj z prostredia strany. Poslanec Sme rodina Martin Borguľa (43) ale povedal, že nič nie je uzavreté: „Stále sú všetky možnosti v hre. Aj to, že nám ostane rezort práce.“ O niečom inom však svedčí oficiálne stanovisko OĽaNO: „Hnutie OĽANO neuvažuje o výmene ministerstiev a ani o takejto možnosti nerokuje."

Kollárovcom nič nebráni ani tomu, aby to opäť skúsili s Hlinkom. Heger by však musel akceptovať ich návrh a predložiť ho Čaputovej. To je však málo pravdepodobné. „Vylúčiť sa to nedá, ale nemyslím si, že sa to stane. Museli by to mať dopredu dohodnuté. Nemyslím si však, že by prezidentka tak zásadne zmenila názor,“ hovorí politológ. Sme rodina zatiaľ neprezradila, koho na post nominuje. Očakáva sa však, že tak urobí v najbližších dňoch, možno hodinách. Vytiahnu napokon "eso" z rukáva v podobe podpredsedníčky parlamentného výboru pre sociálne veci Petry Krištúfkovej?