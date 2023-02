Exšéfka zdravotníckeho výboru spoznala svoju sestru Mišku pred vyše trinástimi rokmi, po tom, ako ju našla na sociálnych sieťach. Obidve vyrastali ako jedináčikovia. Hoci o sebe vzájomne vedeli, nikdy sa nestretli. Až v dospelosti sa Bittó Cigániková rozhodla nájsť a spoznať Mišku.

Známa politička má odvtedy výborný vzťah so svojou mladšou sestrou a aj preto si hľadala bývanie blízko nej, aby si vynahradili čas, čo neboli spolu. „Máme veľmi dobrý vzťah, doslova sesterský. Viackrát sme si hovorili, že máme ešte lepší vzťah, ako keby sme spolu vyrastali, lebo tam nebol vôbec priestor na hádky,“ hovorí Bittó Cigániková. „Miška nie je hádavý a konfliktný typ, je to úžasný človek. Som hrdá, že ju mám,“ pokračovala ďalej politička s tým, že sa so sestrou nikdy ani len nepohádali. „Zavrčala som na ňu raz v živote, ale to som bola hladná a to sa neráta,“ podotkla s humorom.

Súhlasne prikyvuje na to aj jej sestra. „Prvé dojmy z Janky boli skvelé. A dovolím si tvrdiť, že pretrvávajú. Komunikácia medzi nami bola vždy bez stresov, prirodzená, s humorom a dobrou náladou. A jasné, že sa s Jankou nehádam. Kto by sa s ňou chcel hádať? Videli ste ju, keď sa háda?“ podotkla so žartom Miška. „Samozrejme, to je jedna z vecí, pre ktoré ju obdivujem. Je to skvelá osoba, žena činu, so správnym nasadením, rozhľadená, vie na sebe neskutočným spôsobom zapracovať. Do všetkého, do čoho sa pustí, ide na 200 %,“ povedala nám na adresu svojej známej sestry.

Exšéfka zdravotníckeho výboru spoznala svoju sestru Mišku pred vyše trinástimi rokmi potom, ako ju našla na sociálnych sieťach. „Obidve sme vyrastali ako jedináčikovia s tým, že sme o sebe vzájomne vedeli, naše maminy nám povedali, že existujeme, ale nebol tam nikdy nejaký kontakt. V podstate až v dospelosti som prišla za mamou, že chcem Mišku nájsť a spoznať,“ začína svoje rozprávanie Bittó Cigániková. Zdroj: Katka Rogelová Húsenicová

Miška sa predtým starala o škôlky Bittó Cigánikovej, ale potom, ako jej partner Marek založil stavebnú firmu, prešla do ich podniku a tam mu pomáha. „Sú veľmi šikovní a darí sa im. Miška je organizačný typ, ktorý vybavuje všetky papiere, objednávky,“ ozrejmila politička.

