Reformu nemocníc z dielne ministerstva zdravotníctva nepodporilo jedine hnutie Sme rodina. Tvrdia, že materiál dostali do rúk neskoro. „Je to trošku nešťastné, že to Sme rodina nepodporila. Je to trochu škoda,“ komentovala konanie koaličného partnera poslankyňa za SaS Jana Bittó Cigániková. Podľa jej slov na slovenské zdravotníctvo "ide dosť peňazí, ale je to veľmi zle zorganizované".

"My máme jedno z najhustejších sietí nemocníc, ale v skutočnosti sú to také Potemkinove dediny. Prídete tam, maľuje sa, ale v skutočnosti sú pre nedostatok sestier zatvorené oddelenia, je tam nedostatočné vybavenie, zle zaplatený personál," vysvetľovala Cigániková dôvody, pre ktoré si stojí za reformou nemocníc. Podľa jej slov práve tieto faktory spôsobujú, že ľudia doplácajú na systém, a treba s tým urobiť poriadok. „Jediný spôsob je optimalizácia sietí nemocníc, a preto považujem za nevyhnutné to podporiť. Považujem za populizmus, ak niekto už v tomto momente odsudzuje túto reformu," uviedla v tejto súvislosti.

Poslankyňa Bittó Cigániková sa dnes ráno počas rozpravy v parlamente zdôverila aj o otrasnom zážitku! Podľa jej slov ju ráno napadol muž. „Meškala som, lebo som bola u lekára, napadol ma chlap, ktorý nesúhlasí s mojimi politickými názormi,“ uviedla. Prípad nechce bližšie komentovať, lebo ho podľa nej rieši polícia. V popoludňajších hodinách sa však poslankyňu novinári pýtali medzi inými aj na túto tému.