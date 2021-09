Poslankyňa Národnej rady Jána Bittó Cigániková na svojej postave tvrdo maká. Naznačujú to viaceré fotografie, naktorých poctivo cvičí vo fitness centrách. Saskárka zdieľa nielen videá pri športových zaradeniach, ale často ukazuje aj výsledok náročnej práce. Azda aj preto sa na sociálnych sieťach dá nájsť viacero pózovaček na pláži či v mikro šortkách.

Štýl Cigánikovej outfitov nie vždy vyhovuje jej verejnej funkcii, za čo párkrát dostala aj tvrdú kritiku od odborníkov. Avšak stojí si za svojim a v tejto téme sa zrejme viac spolieha na svoj osobný názor ako na ten odborný.

Takto postupovala aj pri voľbe šiat pre Česko-slovenský ples, na ktorý saskárka dostala pozvánku až do anglického Manchestru. "Dostala som pozvánku na Česko-slovenský ples. Bude to rýchlych 24 hodín. Let tam, hodíme sa gala, ples, ráno prechádzka po meste a potom cesta domov," uviedla politička na sociálnej sieti. Neskôr zverejnila aj fotografiu z plesu, na ktorej je dobre vidieť plesové šaty poslankyne.