Známa tvár strany SaS Jana Bittó Cigániková má vďaka pravidelnému športovaniu postavu, ktorú jej môže závidieť nejedna žena! Aj preto nikdy nemala problém ukázať svoje sexi krivky. Politička aktuálne prekvapila horúcim videom, kde pózuje v sexi bikinách pred kormidlom lode na mori v obľúbenej turistickej destinácii v Chorvátsku. „Pozor, žena za kormidlom lode,“ pripísala vtipne k videu. Ako vysvitlo, výletom na plachetnici prekvapila svoju kamarátku, ktorá oslavovala narodeniny.

„Po 11 hodinách v aute (už nikdy viac!) sme so Zuzkou konečne dorazili do Drage. Zuzka je ako moja rodina, poznáme sa od 10 rokov a prežili sme toho spolu veľa. Dnes je mojou pravou rukou, riadi škôlky, ktoré som založila, ale čokoľvek potrebujem, vždy to zariadi. Je to jeden z najusilovnejších ľudí, akých poznám, obdivuhodná, šikovná, krásna žena. Taká, ako všetky chcú byť, Zuzka je,“ nešetrila chválou Bittó Cigániková na adresu svojej kamarátky.

"Zuzka, mám ťa rada. Ešte raz všetko najlepšie k narodeninám. Som šťastná, ze ťa mám v živote❤️," napísala Jana Bittó Cigániková, ktorá svoju kamarátku prekvapila výletom na lodi. Zdroj: instagram/janabittociganikova

„Nedávno mala významné jubileum, a tak som si povedala, že si zaslúži niečo výnimočné. A keďže o seba dbá, zobrala som ju na pár dní na fit pobyt na plachetnici do Chorvátska. Sme prvýkrát na lodi, všetko sa húpa a je menšie, ako sme čakali,“ vysvetľovala politička dôvody, pre ktoré sa prihlásila fanúšikom práve z lode uprostred mora. Podotkla so žartom, že obe majú kopu očakávaní a zásobili sa pre istotu aj Kinedrylom.

Šéfky zdravotníckeho výboru sme sa pýtali, ako sa jej kormidlovanie lode páčilo a aké z toho mala pocity. „Samotné plachtenie bol obrovský zážitok. Keď je loď na plachtách, nie je rovno, ale naklonená po celý čas plachtenia. Čím viac sa vietor oprie do plachiet, tým viac je loď naklonená a ide rýchlejšie. Ten náklon je neuveriteľný, vyvoláva rešpekt,“ odpovedala Bittó Cigániková.

„Ak nemáte skúsenosti, čo ja nemám, máte pocit, že sa každú chvíľu loď prevráti. Našťastie nám šéfuje skúsený kapitán Robo Molnár, pod ktorého vedením som si mohla vyskúšať aj kormidlovanie takto nahnutej lode. Veľmi sa mi to páčilo a myslím si, že mi to aj išlo. Z počiatočných 4,1 som dosiahla rýchlosť 6,8 uzla, keď som pochopila, ako treba loď natočiť,“ uviedla nadšene ďalej.

Pred troma rokmi rozvírila vlny internetu podobná letná snímka od expremiéra Petra Pellegrini. Ten si tiež užíval dovolenku pri mori a fanúšikov pozdravil rovno spred kormidla lode. „Keď nie auto, traktor alebo lietadlo, tak musím vyskúšať aspoň loďku. A najlepšie na tom je, že som sa počas voľna vôbec nemusel holiť,“ pripísal Pellegrini vtipný komentár k fotke.

