Po niekoľkých rokoch práce pre televízie Markíza a následne JOJ si to známy politický moderátor Daniel Krajcer namieril na opačnú stranu rieky. Na kandidátke SaS sa v roku 2010 dostal do parlamentu a následne bol menovaný ministrom kultúry. Vo funkcii sa dlho neohrial, napokon, bolo to presne toľko, čo aj ostatní ministri Radičovej vlády, ktorá po známom spojenom hlasovaní o eurovale a zároveň o vyslovení dôvery vláde, padla.

V úlohe moderátora politickej relácie ho mnohí považovali za najlepšieho vo fachu. Zdroj: TV JOJ

Krajcer sa zo SaS-ky následne odtrhol, išiel do neúspešných strán NOVA a SKOK! a následne politickú kariéru zavesil na klinec. Hoci sa aj potom ešte motal okolo mediálnej a politickej sféry, najviac sa v ostatnom čase venuje svojej chalupe, deťom a priateľom. Tých najlepších získal evidentne v televízii Markíza, v ktorej pôsobil od jej vzniku v roku 1996 a s ktorými sa dodnes rád stretáva. Svedčí o tom aj spoločný záber, na ktorom je s Tomášom Kučom, ktorý pôsobil ako šéf mediálnych poradcov Petra Pellegriniho a neskôr vstúpil do strany Dobrá voľba, či Pavlom Pavlíkom, ktorý kedysi kandidoval za neúspešnú stranu magnáta Ivana Weissa 99 %. Na spoločnom stretnutí sa zúčastnil aj šéf spravodajstva Markízy Henrich Krejča či bývalé tváre televízie Soňa Lexmanová a Helena Tomková, predtým Hupková, ktorá má s Krajcerom syna Daniela.