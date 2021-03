Chystá VEĽKÝ návrat do politiky? Takáto je PRAVDA o Šimkovičovej vstupe do Uhríkovej strany!

Prednedávnom obletela slovenskú verejnosť správa, že poslanci Milan Uhrík, Milan Mazurek, Ondrej Ďurica, Matúš Suja a iní opúšťajú ĽSNS. Dôvodom mali byť zmeny v stanovách strany, o ktorých neboli informovaní. Práve nimi si Kotleba zabezpečil neohroziteľnú pozíciu lídra strany.

Minulý týždeň oznámil europoslanec Uhrík na svojom facebooku, že kanceláriu novej strany majú hotovú. "Brigáda skončená, nábytok v novej kancelárii nachystaný. Už len detaily a za pár dní to celé odštartujeme," uviedol v statuse.

Rýchly nástup a nevyzbieraných 10 tisíc podpisov na zaregistrovanie novej strany vyvolali otázky. Podľa zdrojov Aktuality.sk poslanci vstúpili už do existujúceho subjektu, do strany Hlas ľudu, za ktorou stojí exposlanec Národnej rady Peter Marček. Ten si s kotlebovcami rozumel už dávnejšie, okrem toho je s novou stranou podľa portálu spájaná aj exposlankyňa Sme rodina a televízna moderátorka Martina Šimkovičová.

Tá však exkluzívne pre denník Plus JEDEN DEŇ uviedla, že do politiky sa v blízkej budúcnosti neplánuje vrátiť. "Môžem vám potvrdiť, že do strany nejdem a zatiaľ sme o tomto kroku ani nerokovali," potvrdila.