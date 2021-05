V článku sa dočítate:

Aká je momentálna situáciu v strane Za ľudí

Či sa v strane otvorene diskutuje o zmene vedenia

Ako Velič vníma odchody svojich kolegov

Či je ochotný akceptovať výsledky referenda

Aký je plat štátneho tajomníka

Aké inovácie čakajú slovenské regióny

Ktoré Slovenské mesto by sa malo stať "múdrym mestom" 21. storočia

Ste v predsedníctve strany, ktorá čelí odlivu poslancov. Jej rady už opustili Tomáš Valášek, Miroslav Kollár, neskôr aj Andrea Letanovská. Posledná zo zmienených otvorene kritizovala vedenie strany pod taktovkou Veroniky Remišovej. Za poslednú kvapku označila nedostatočnú podporu Márie Kolíkovej. Bola to z vášho pohľadu relevantná kritika?

Moja zásada je, že my nikdy nebudeme špiniť dovnútra našej strany. Takže to nebudem komentovať.

Hovoríme o vyjadreniach už bývalých členov.

Vôbec im nerozumiem. Človek, ktorý odíde z ministerstva či strany, je pre mňa človekom, ktorý rezignoval na niečo, do čoho vstupoval. Odchod pre mňa rozhodne nie je riešením. Pani Letanovská okrem iného kritizovala, že pani Remišová nedokázala rozvíjať odkaz Andreja Kisku. Odkaz bývalého predsedu však bol, že jeho následníčkou bude Veronika Remišová. A ak teraz pani Letanovská spochybňuje jej právo, tak to nemá elementárnu logiku. Pri všetkej úcte k nej, nech mi to príde vysvetliť logicky.

Dušan Velič

Pôsobí to tak, že rezignácia kolegov vás nahnevala.

Hoci to pani Remišová ako štátnička otvorene nepovie, vnímam to ako zradu. Pán Kiska našu stranu kreoval ako premiérsku. Kiska mal byť premiérom, Miro Kollár - minister kultúry, Tomáš Valášek - minister zahraničných vecí, Andrea Letanovská - ministerka zdravotníctva a takto by sme mohli pokračovať. Ciele sa však nenaplnili a zdá sa, že títo ľudia sa nestotožnili so stranou, ale iba s prísľubmi, ktoré dostali. Naša predsedníčka v prípade odchodu týchto ľudí diplomaticky hovorí o strate, no ja si myslím, že ľudia, ktorí nechcú participovať na spoločnom projekte, by mali hneď odísť. Strácajú čas oni aj strana. Teraz, samozrejme, nevyzývam na žiadne čistky, no chce to normálnu kultivovanú diskusiu.

Naznačujete, že z vášho pohľadu odídencom nešlo o dobro strany, ale o osobný prospech?

Miro Kollár nepodpísal koaličnú zmluvu hneď v prvý deň. Pre mňa tým dňom v podstate odišiel zo strany. Valášek chcel byť ministrom zahraničných vecí a robil si od začiatku vlastné politické promo. Pani Letanovskej vôbec nerozumiem, ona ako lekárka išla v čase krízy na Maledivy.

Ľudia tu umierali, jej kolegovia boli unavení a ona odišla. Počas pandemickej krízy mala Letanovská k dispozícii odbornú skupinu s odborníkmi z celého Slovenska. Koľkokrát si myslíte, že sa s nimi stretla? Raz, dvakrát? Pravda je taká, že túto skupinu odborníkov nezvolala ani raz. V jej osobe sme mohli mať vlastnú pandemickú komisiu a prichádzať s vlastnými riešeniami. Nikdy som od nej však nevidel ani A4-ku riešení.

Hovoríte, že odchod pre vás nie je riešením, no fakt, že sa názory jednotlivcov môžu vyvíjať je prirodzený. Ak má člen strany pocit, že jej smerovanie sa zmenilo je predsa legitímne aj to, ak sa rozhodne odísť. Ak by ste nadobudli podobný dojem, neurobili by ste na ich mieste to isté?

Politika, ako každá iná poriadna vec, vyžaduje záväzok. Môj postoj sa môže vyvíjať, ale mojou úlohou je v duchu zmien formovať stranu, nie z nej odchádzať. Tak sa buduje strana a posilňuje dôvera. Je nemožné niekomu dôverovať, ak stále odchádza.

Aká je situácia v strane teraz. Prebiehajú diskusie o prípadnej zmene vedenia?

