"Generálna prokuratúra Slovenskej republiky sa ospravedlňuje verejnosti za hrubé správanie svojho zamestnanca, vodiča, počas parkovania služobného vozidla v Bratislave na Špitálskej ulici dňa 9. februára 2023. Takéto prejavy neslušnosti zo strany zamestnancov sú pre Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky absolútne neakceptovateľné," oznámil hovorca Dalibor Skladan s tým, že s agresívnym zamestnancom prokuratúra rozviazala pracovný pomer, a to k 28. februáru 2023.

Arogantne vystupujúci muž konfrontoval dvojicu 8. februára kvôli bicyklu, ktorý bol zaparkovaný na ulici. Muž hneď po tom, ako vystúpil z auta vyhlásil, že "skopne" bicykel, ktorý mu stál v ceste, pretože by na dané miesto "veľmi rád zaparkoval". Autori videa mu oponovaali, že na ulici nie je žiadne parkovisko.

Muž sa vzápätí vybral do auta a vrátil sa s papierom a so slovami: "Ja som prokuratúra generálna." Tiež dodal, že má na parkovanie "výnimku". Po krátkej výmene názorov s autormi videa vodič odišiel so slovami: "Ja si to už vyriešim po svojom."