Z politických kuloárov prichádzajú nečakané informácie. Bývalý premiér Robert Fico vraj začína premýšľať o kandidatúre na prezidentské kreslo. Nebol by to však prvý pokus o získanie titulu prezidenta. Už v roku 2014 oň zápasil s exprezidentom Andrejom Kiskom (58), ktorý vtedy získal 59 percent hlasov voličov.

V súčasnosti voličské preferencie Smeru-SD stúpajú a rovnaký trend je viditeľný aj v dôveryhodnosti expremiéra. To však podľa politológa Samuela Abraháma značí najmä frustráciu zo súčasnej koalície. „To nie sú čísla, ktoré stúpajú jemu. Sú to čísla, ktoré klesajú ostatným. V momente, keby bol kandidát, tak sa prevalia a budú sa predstierať všetky jeho škandály," upozorňuje Abrahám.

Možný záujem šéfa Smeru o post hlavy štátu však podľa politológa Radoslava Štefančíka môže naznačovať jeho správanie sa k hlave štátu Zuzane Čaputovej (48). „Kritizoval prezidentku už druhý raz za sebou a poriadne intenzívne. A pri tom mne sa vôbec nezdalo, že by ona v poslednom období konkrétne kritizovala stranu Smer alebo Roberta Fica," upozorňuje. Hovorca strany Smer-SD Ján Mažgút na naše otázky nereagoval.

Možnosť, že Fico sa o tri roky bude uchádzať o post prezidenta, pripúšťa aj politológ Jozef Lenč. Vníma ju však kriticky. „V politike je možné všetko. Aj to, že Robert Fico sa bude snažiť opäť vstúpiť do tej istej rieky, v ktorej sa raz už skoro utopil. A to bolo v čase, keď nebol tak nepopulárny, ako je v súčasnosti, keď kauzy spájané so stranou Smer neboli tak horúce ako dnes,“ dodal.

Prezidentské ambície opozičného politika tiež kriticky hodnotí politológ Radoslav Štefančík. „Bola by to pre neho chyba, taký definitívny klinec do rakvy politickej kariéry,“ uviedol. Upozornil však, že Fico myslí takticky a kandidovať by mohol preto, aby potiahol stranícke preferencie Smeru. „Skôr to je strategické rozhodnutie, čo sa týka budúcnosti jeho strany, ako jeho konkrétnej túžby vykonávať túto funkciu," podotkol odborník. Šanca, že súčasný šéf Smeru bude prezidentom, je takmer nereálna, súhlasí politológ Lenč: „Ak chce Robert Fico nejaké voľby vyhrať, tak možno by mal skôr uvažovať o voľbách parlamentných než o prezidentských."

Stranícki kolegovia Fica tieto informácie popreli. „Nič som o tom nepočula," reagovala členka strany Jana Vaľová. „Nemám také informácie ani od pána Fica, momentálne uvažuje nad inými témami,“ doplnil poslanec Smeru Ľuboš Blaha.