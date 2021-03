Certifikáty či digitálne „zelené pasy“ by mali začať fungovať ešte pred letom. O detailoch ich použitia sa uskutoční intenzívna diskusia. „Sme za to, aby sa zaviedol spoločný digitálny preukaz, ktorý by platil vo všetkých krajinách EÚ a ďalších zmluvných krajinách,“ priblížil tajomník. Domnieva sa, že digitálny preukaz by až do úplného utíchnutia pandémie výrazne uľahčil cestovanie. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol Klus (40).

Štátny tajomník tiež uviedol, že viaceré európske krajiny trvajú na tom, aby boli súčasťou takéhoto preukazu len vakcíny zaregistrované Európskou liekovou agentúrou (EMA). Slovensko tento týždeň nakúpilo prvé dávky neregistrovanej vakcíny Sputnik V, ktorou sa bude očkovať na dobrovoľnej báze. Takáto vakcína by však v digitálnom preukaze neuspela a teda, ľudia ňou očkovaní budú mať problém s cestovaním. „Nedá sa však vylúčiť, že v snahe prepojiť európsku aplikáciu s celosvetovou vakcinačnou kampaňou sa postupne môžu pridať aj ďalšie vakcíny,“ uzavrel Klus.

Doplnil, že od začiatku pandémie vyzývajú na to, aby to nebol len očkovací preukaz, obzvlášť v dobe, kedy nie je vakcína dostupná všetkým, ale aby v ňom boli zaznamenané aj informácie o absolvovaní testu či prekonaní ochorenia COVID-19, čím možno predísť diskriminácii.