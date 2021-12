Posolstvo prezidenta odvysielalo niekoľko televíznych staníc, pričom Zeman v ňom hodnotil priebeh uplynulého roku. Hlava štátu popriala veľa úspechov novozvolenej vláde, no Zeman si neodpustil kritiku smerom k štátnemu rozpočtu. Prezident sa vyjadril aj ku geopolitike. "Nebol to dobrý rok. Celosvetová bezpečnostná situácia sa zhoršila po kapitulácii NATO v Afganistane, ktorý znovu ovládlo teroristické hnutie Taliban," povedal. "Tento afgánsky Mníchov zrejme povedie k zosilneniu migračných tokov z Afganistanu, ale predovšetkým k zvýšenému riziku nových teroristických útokov a to aj v Európe."

Zeman prekvapil aj slovami o povinnom očkovaní. "Pôvodne som sa domnieval, že povinné očkovanie nie je nutné, no svoj názor som menil tak, ako prichádzali nové vlny koronavírusu. Dnes ma inšpirovalo aj Rakúsko, ktoré povinné očkovanie zavádza od budúceho roku. Som presvedčený, že je to najjednoduchšia cesta, ako potlačiť pandémiu," povedal.

