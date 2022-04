Čerpacie stanice v Maďarsku praskajú vo švíkoch! Tvoria sa OBROVSKÉ kolóny, AHA ×

Ceny benzínu a nafty sa vyšplhali do takých výšok, že aj tí, ktorí to predtým nerobili sa snažia radšej natankovať za hranicami. Ešte do nedávna chodili Slováci tankovať do Rakúska, no aj tam benzín poriadne zdražel. Po novom sa tvoria poriadne kolóny na čerpacích staniciach v Maďarsku.