K politikom, ktorí predkladajú najkontroverznejšie návrhy zákonov, patrí v ostatných troch rokoch jednoznačne aj nezaradený poslanec Martin Čepček (44). Ten si najnovšie posvietil na fanúšikov sledovania porna. Ak by sa mu jeho bizarný nápad podarilo zrealizovať, sexuálne radovánky na internete či v televízii by ste si mohli pustiť len s pečiatkou od notára. Na jeho iniciatívu si exkluzívne pre náš denník posvietila známa sexuologička.

Na najbližšej parlamentnej schôdzi sa budú poslanci zaoberať okrem nápadov z predošlého materiálu na strane 4 aj návrhom odídenca z OĽaNO Martina Čepčeka. Ten chce, aby porno mohli sledovať iba ľudia nad 18 rokov. Svoj vek by pritom museli dokladať potvrdením od notára. „Pornografia sa za posledné roky stáva ľahko dostupnou, a to nielen dospelým, ale čím ďalej tým mladším deťom. Podľa odborníkov sa znepokojujúco veľká časť maloletých prvýkrát dostáva do kontaktu s pornografiou už v nižšom veku ako 10 rokov. Sledovanie pornografie má v mnohých prípadoch za následok vznik závislosti a závažné zdravotné aj spoločenské následky, ako napr. problémy s nadväzovaním partnerských vzťahov, problémy s vnímaním vlastného tela a sexuality, väčšiu zraniteľnosť voči sexuálne motivovaným trestným činom, problémy so sústredením, udržaním zamestnania a podobne," píše sa v dôvodovej správe Čepčekovho návrhu zákona.

V súvislosti s kontroverzným nápadom sme kontaktovali sexuologičku Danicu Caisovú. Mal by sa štát starať o to, či jeho obyvatelia pozerajú porno? „Pravdupovediac už od praveku sa spoločnosť snažila nejakými regulami, zákonmi alebo usmerneniami vplývať aj na intímny život človeka. Druhá vec je, že veľmi liberálne postoje väčšine ľudí nevyhovujú. Ale nevyhovujú im ani reštriktívne, veľmi obmedzujúce opatrenia. Miera tolerancie proti nezvyčajným alebo menej zvyčajným formám, alebo tomu, čo ešte je prípustné verejne prezentovať, si spoločnosť reguluje. Veľmi si pomáha inštinktom, lebo človek inštinktívne cíti, čo sa mu páči alebo čo mu nevyhovuje. Neviem, ako by mal štát v tomto prípade vstupovať do sledovania porna, neviem si to technicky predstaviť," uviedla.

Nemal by na maloletých dozerať v tomto prípade skôr rodič a nie štát? „Neviem sa k tomu celkom vyjadriť, lebo ja nie som štát. Toto je skôr otázka pre právnikov alebo etikov. Nech povie, do akej miery môže určitá skupina ľudí žiadať, aby to zabezpečoval štát. Nápad, že by malo byť notársky overené, že človek, ktorý pozerá pornografiu, je podľa mňa technicky nemožné," dodáva.

Nie je to šťastný nápad, ale ľudia zodpovední za štát by mali spozornieť, pretože je tu skupina ľudí, ktorej prekáža, že pornografia je široko dostupná. Sú štúdie, že priskoré alebo časté sledovanie pornografie nemá len pozitívny efekt," dodala s dôvetkom, že je skôr zástancom osvety. „Samozrejme. Skalné maľby prehistorického človeka mohli byť tiež v istom zmysle pornografiou. Hociktorý príslušník kmeňa si ich mohol pozrieť.

Zobrazovanie ľudského tela a sexuálnych kontaktov je staré ako ľudstvo samo. Je to obrovská sila, ktorá sa tiahne od praveku do dnešných čias ako červená niť. Je prakticky neovplyvniteľná kultúrou, politickými systémami, je to sila, ktorá posúva ľudský rod dopredu. Takže o tom by sa malo rozprávať na hodinách sexuálnej výchovy. Lebo sexualita človeka je aj láska a nielen genitál. Má sa učiť o ľudskej prirodzenosti, biologickej podstate a láske. O tom, že je to prepracovaný systém, zložitý, ochraňovaný zo všetkých strán prírodou a voči nej sme bezmocní," uzavrela.

