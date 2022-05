Na najväčšom trhu v centre hlavného mesta sme boli niekoľkokrát. Za sychravejšieho, no aj pekného počasia. Predajná plocha plná nebola. Mnoho stánkov bolo opustených a pomedzi tie obsadené sa prechádzalo len málo ľudí. Keď sme sa ich pokúšali osloviť, natrafili sme len na ľudí, čo navštevujú Miletičku občasne alebo len prechádzajú. Trhovníkom tiež do reči veľmi nebolo. „Nechceme byť v novinách,” povedali.

Ceny na trhovisku Miletičova vzrástli. Zdroj: dk

Zatiaľ čo v poslednej sezóne tu stála jarná cibuľka 80 centov, jej cena sa aktuálne pohybuje okolo jedného eura. V sieti supermarketov ju kúpite v zľave aj za 0,49 eura, čo je oproti trhovisku polovičná cena. Vyššia cena platí aj pre mrkvu a petržlen. Ešte v roku 2020 sa dala koreňová zelenina na známom trhu kúpiť v priemere za 1,50 eura. Dnes si priplatíte ďalších 50 centov za kilo.

Na porovnanie uvádzame aj ceny hrachu a jahôd, ktoré sú v tomto období vyhľadávané. Pred dvomi rokmi by ste na trhu kúpili sladký hrášok v priemere za 4 eurá. Dnes za to isté množstvo zaplatíte neuveriteľných 14 eur. V prípade jahôd zaplatíte za polkilogramové balenie 3,50 eura, čo je len o 20 centov menej oproti kilogramovému baleniu zo siete supermarketov. Za kilogram by ste teda na Miletičovej zaplatili viac až o 50 percent.

Ceny na centrálnom trhovisku tak v porovnaní s rokom 2020 vzrástli v priemere o 50 až 100 percent. Ohľadom zvýšených cien predávajúci zhovorčiví neboli. Zdražovanie sa nedá porovnať so supermarketmi, kde síce tiež cítiť zvyšovanie cien, ale vo výslednej cene nákupu môžeme hovoriť o menej citeľných rozdieloch. Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky sa priemerná cena potravín oproti roku 2021 zvýšila až o 8,4 percenta.

