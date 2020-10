Šantu navrhol poslanec OĽaNO Juraj Gyimesi. Podľa hnonline.sk to potvrdil sám predseda Ústavnoprávneho výboru parlamentu za OĽaNO Milan Vetrák. Gyimesi mal svoje rozhodnutie odôvodniť tým, že chce dať šancu najlepším z najlepších, medzi ktorých vraj Šanta patrí.

„Kočner s Ruskom neboli ťažkí súperi,“ povedal po rozsudku v kauze zmenky na Špecializovanom trrestnom súde v Pezinku Šanta. Už počas pojednávania bolo zrejmé, že prípad má "v malíčku" a jasnými argumentami presvedčil senát súdu o vine dvojice obžalovaných. Tí sa odvolali na Najvyšší súd, no to isté urobil aj Šanta. Pre Kočnera chce vyšší trest a prepadnutie majetku.

Šanta dozoroval aj prípad Jozefa Majského, ktorý je už právoplatne odsúdený v kauze nebankoviek MBG Invest a Horizont Slovakia, v ktorých prišli ľudia o obrovské peniaze. Jozefa Čentéša navrhla do funkcie Rada prokurátorov, ombudsmanka Mária Patakyová, ako aj niektoré právnické fakulty. Čentéš už raz bol za generálneho prokurátora zvolený, no vtedajší prezident Ivan Gašparovič ho do funkcie nevymenoval.

