Čekovský na poslaneckých kolegov upozornil na sociálnej sieti. "Nepredkladajú zákony, nechodia na rokovania výborov. Zato denne všetko kritizujú na tlačovkách, šíria dezinformácie na sociálnych sieťach a riešenia akosi neprinášajú," napísal s tým, že pre bežného človeka je nepredstaviteľné, že by len tak bez ospravedlnenia neprišiel do práce.

V top trojke najväčších poslaneckých "flákačov" sa podľa neho ocitli Ľubica Laššáková (Smer-SD) s 40 percentami absencií a Jana Vaľová (Smer-SD) so 61 percentami absencií. Prvé miesto suverénne obsadil predseda strany Život-NS Tomáš Taraba so 65 percentami absencií. „Toto určite nemôžeme tolerovať! Na základe rokovacieho poriadku si ako predseda výboru vyžiadam nielen vysvetlenia poslancov, ale budem informovať aj kanceláriu NR SR, ktorá môže v tomto prípade siahnuť aj na platy poslancov,“ dodal Čekovský.

Neúčasť na rokovaniach výboru je v prípade Tomáša Tarabu vraj bojkotom. Ako uviedol pre náš denník, má problém s Čekovským, ktorý podľa jeho slov vedie výbor „totálne nedemokratickým spôsobom“. Kým bude Čekovský predsedom výboru, Taraba ho neplánuje navštevovať. „Nech mi siahne aj na plat, to je to najmenej," odkázal Čekovskému.

Podľa slov Tarabu na výbore neriešia nič okrem toho, aké rúško by mal mať človek. Podľa jeho názoru je hlavnou prácou poslanca chodiť na hlasovanie do Národnej rady a prerokovávať zákony a to vraj robí. Ako dodal, v Národnej rade patrí medzi najaktívnejších poslancov na rozdiel od Čekovského, ktorý podľa jeho slov nevyvíja veľkú aktivitu. Ani opozičné poslankyne si servítku pred ústa nekládli, jedna dokonca zvažuje aj podanie návrhu na odvolanie Čekovského!

