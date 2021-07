ČEKAN: To, čo sa proti očkovaniu robí na Slovensku, sa NEDEJE nikde inde vo SVETE!

Vyznamenaný vedec Pavol Čekan (42) je zakladateľom biotechnologickej spoločnosti Multiplex DX, ktorá vyrába aj nové LAMP testy. V rozhovore pre Plus JEDEN DEŇ hovorí, že podľa neho by testovanie malo byť zadarmo, očkovanie dobrovoľné a dúfa, že štát sa z prvej a druhej vlny pandémie poučil. Okrem toho odporúča zaradiť do krízovej komunikácie aj psychológov a sociológov.