Znie to až mrazivo, ale zdá sa, že jediné, čo dokázalo súčasnú vládnu koalíciu dokonale spojiť, je vojna na Ukrajine. Podľa odborníkov je to však paradoxne tá istá téma, na ktorej sa lídri OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí čoskoro opäť rozhádajú.

Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič (48) v pondelkovej relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo hodnotil dva roky súčasnej vlády, ktorú ako víťaz volieb pôvodne zostavoval. Vyhlásil, že je preňho do budúcna ponaučením, aby sa Programové vyhlásenie vlády radšej napísalo desaťkrát dlhšie, no o to presnejšie.

Vyhol by sa tak podľa vlastných slov ultimátam zo strany Richarda Sulíka (54), ktorý nechce prísť o post ministerstva spravodlivosti, ale aj Borisa Kollára (56), pre ktorého je zase červenou čiarou zrušenie paragrafu 363. Matovič priznal, že koaliční partneri ho týmto držia v šachu, keďže ich odchod pripustiť nechce. „Inak by sa vrátili Robert Fico a Peter Pellegrini k moci,“ uviedol. Koaliční lídri sa tak navzájom “držia pod krkom”, k čomu prispieva aj Veronika Remišová. Tá bude s plánovaným dodatkom, ktorý má legitimizovať pozíciu Márie Kolíkovej súhlasiť len vtedy, ak dostane záruky, že sa začne pracovať na štyroch kľúčových protikorupčných zákonoch.

S výrokmi lídra OĽaNO sa stotožňuje okrem iného aj Boris Kollár. „V budúcnosti si musíme dať väčší pozor a robiť Programové vyhlásenie vlády konkrétnejšie a presnejšie. Potom nebudú dohady a nedáme dôvod na zádrapky koaličným partnerom vrátane nás,“ uviedol predseda parlamentu. Ostatní lídri koaličných strán nám do uzávierky neodpovedali.