Odchádzajúci premiér Eduard Heger (Demokrati) dnes zaslal médiám stanovisko, v ktorom odmietol akékoľvek útoky na prezidentku Zuzanu Čaputovú. Podčiarkol, že je sám otcom štyroch detí a vie, aké je to mať strach o svojich blízkych. „V politike môžeme súhlasiť alebo nesúhlasiť, ale toto je neprijateľné. Pán Fico, prerážate dno! Hanba!“ napísal Heger.

Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík uviedol, že jeho strana stojí za prezidentkou Zuzanou Čaputovoul. Podotkol, že politika je tvrdá, politici preto musia znášať kritiku verejnosti aj oponentov, no aj tá má svoje mantinely a Robert Fico ich prekračuje denne.

„V ľuďoch cez bludy živí nenávisť, ktorá, bohužiaľ, vedie až k vyhrážkam smrti smerom k rodine prezidentky. Preto Vás, pán Fico, vyzývam, aby ste sa postavili k situácii ako chlap a verejne sa pani prezidentke ospravedlnili. Za vyhrážky ste totiž svojou rétorikou osobne zodpovedný,“ napísal Sulík na sociálnej sieti.

Šéf liberálov je presvedčený, že predbiehať by sa politici mali v tom, kto má pre voličov lepšiu ponuku, a nie vymýšľať konšpiračné teórie, ktoré polarizujú spoločnosť. Robert Fico podľa neho nedokáže súperiť férovo a korektne a uchyľuje sa k zbabelým praktikám najmä preto, že mu ide o vlastnú slobodu.

Podpredseda SaS Branislav Gröhling sa pridal k slovám svojho straníckeho šéfa a napísal, že Robert Fico opäť prerazil dno. Zároveň ho vyzval, aby sa prezidentke ospravedlnil. „Naozaj zhrubla naša spoločnosť natoľko, že vyhrážky najvyššej ústavnej činiteľke a ešte k tomu žene a matke sa stali súčasťou politického boja? S týmto sa odmietam zmieriť,“ napísal Gröhling s dodatkom, že slušnosť musí vyhrať.

Čaputová rieši Ficove vyjadrenia právnymi krokmi

Prezidentka Zuzana Čaputová sa bude právnymi prostriedkami brániť voči útokom predsedu Smeru-SD Roberta Fica. Uviedla to na sociálnej sieti v reakcii na Ficove utorkové vyjadrenia o tom, že je americkou agentkou a konzultuje svoj postup s americkou ambasádou.

„Zhruba v tom istom čase som mala ďalšie dva výsluchy ako poškodená pre nové vyhrážky zabitím voči mne a mojim blízkym. Dôvody vyhrážok ako vždy rovnaké - americká agentka, Soroš, americká ambasáda,“ napísala prezidentka.

Zdôraznila, že už nebude po x-tý krát zdĺhavo vysvetľovať, že je to absolútne klamstvo a že okresný, krajský a napokon aj Ústavný súd SR sa jasne vyjadril, že tieto obvinenia sú nepodložené a prekračujú hranice politického súboja. „Poslanec Fico to vie. A vie aj to, že robiť z niekoho terč svojimi nenávistnými klamstvami už na Slovensku zabíjalo,“ poukázala.

Zároveň dodala, že neklesne na Ficovu úroveň a nebude mu venovať žiadne prívlastky. Ide však využiť všetky právne prostriedky. „Ako matka na ochranu svojich detí. Ako občianka na ochranu inštitúcie, ktorú dočasne zastupujem,“ uviedla Čaputová.

