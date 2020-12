Premiér Igor Matovič sa počas oznamovania najnovších obmedzení v boji s koronavírusom navážal do prezidentky Zuzany Čaputovej a ministra hospodárstva Richarda Sulíka. Ten vraj nezabezpečil včas antigénové testy na koronavírus. Podľa premiéra mal povinnosť byť na Ústrednom krízovom štábe (ÚKŠ), kde sa o najnovších opatreniach rozhodlo, no poslal tam za seba náhradníkov, ktorí voči ničomu neprotestovali. To nenechalo chladnou Sulíkovu poradkyňu Janu Kiššovú, ktorá na ÚKŠ bola!

Kiššová do slovných prestreliek medzi Matovičom a SaS doteraz nevstupovala. No proti najnovším slovám premiéra sa rozhodla ostro ohradiť. „Dlho som mlčala, pretože som nechcela prilievať olej do ohňa. No na tak koncentrované klamstvo aspoň v pár bodoch reagovať musím,“ napísala na sociálnej sieti Kiššová s tým, že tak robí napriek tomu, že nie je fanúšikom prestreliek na Facebooku.

„Nie je pravdou, že som sa na ÚKŠ k navrhovaným opatreniam neozvala,“ napísala Kiššová. Vraj opakovane niekoľkokrát namietala a navrhovala postupovať podľa sofistikovaneného plánu: „Regionálne, cielene, podľa semaforu.“ Kiššová tvrdí, že jej návrh bol zamietnutý. Pracovníčka rezortu hospodárstva sa vyjadrila aj k ďalším slovám premiéra: „Návrh Igora Matoviča som nepodporila. Rovnako moji kolegovia.“ Za stranu SaS mali byť na ÚKŠ okrem nej traja ľudia.

Programová konferencia politickej strany Sloboda a Solidarita (SaS) v hoteli Zochova Chata v Modre. Na fotke Richard Sulík a Jana Kiššová. Zdroj: MATEJ KALINA

Sulíkova poradkyňa poprela aj Matovičove vyjadrenie, že vraj Ministerstvo hospodárstva nevie od 18. novembra zabezpečiť antigénové testy. Keby vraj boli zabezpečené a celoplošné testovanie neodmieta prezidentka Zuzana Čaputová, tak by podľa premiéra nemuselo prísť k lockodownu. „Nie je pravdou, že náš rezort dostal úlohu zaobstarať testy 18.11. Vláda opravovala svoje uznesenie na vykonateľné, ktorým nás touto úlohou zaviazala, až 4.12.,“ tvrdí Kiššová s tým, že to bolo až potom, ako úlohu nedokázal zabezpečiť rezort vnútra

Ministerstvo vnútra dostalo úlohu zabezpečiť antigénové testy podľa Kiššovej ešte začiatkom novembra: „No po týždni to zrejme vzdali.“ K ďalším veciam povedaným na Matovičovom brífingu sa vyjadrovať nechcela: „Na ostatné reagovať nebudem, škoda reči.“ Celý Kiššovej status nájdete v galérii.

