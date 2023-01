Úradnícka vláda sa kvôli politickej situácii na Slovensku spomína čoraz častejšie. Hovorila o nej aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá ju síce nepreferuje, ale ak sa politici nedohodnú na predčasných voľbách do 31. januára, tak ju vymenuje. Šíria sa správy, že súčasťou úradníckej vlády by mohol byť aj špičkový chemik, vedec a exkandidát na prezidenta Robert Mistrík.

Hlava štátu sa vyjadrila k aktuálnej situácii a politikom prezradila, čo bude nasledovať, ak čoskoro nepríde k ich dohode: „Ak rozhodnutia o predčasných voľbách nebudú prijaté do konca januára, ujmem sa svojich právomocí a vymenujem úradnícku vládu.“ Išlo by o vládu odborníkov pravdepodobne bez politickej príslušnosti. Nie je preto zrejmé, či by parlament podporoval jej nápady.

Hovorí sa, že súčasťou úradníckej vlády by mohol byť Mistrík. Ten sa ale do toho nehrnie: „Vláda bez podpory parlamentu veľa vody nenamúti. Ak by takáto ponuka prišla, mojou podmienkou by bolo, aby mala aspoň ako takú šancu získať dôveru parlamentu, aby mohla byť akcieschopná a pokúsila sa prinavrátiť dôveru verejnosti, že politika sa dá robiť aj inak.“

Mistrík sa zároveň domnieva, že ak sa tak nestane, bude to len tzv. zimná vláda: „Ako je z histórie známe, tá už raz vydláždila v Rusku cestu k jednej z najväčších diktatúr sveta. Bez parlamentnej podpory určite nebudem dláždiť cestu k moci nedemokratickým silám.“ Zdá sa teda, že ak sa politici konečne nedohodnú, Čaputová bude mať problém nájsť odborníkov, ktorí by sa pustili do riešenia problémov Slovenska.

