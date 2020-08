Naliehavý odkaz prezidentky: Zuzana Čaputová zverejnila dôležitú správu!

Prezidentka Zuzana Čaputová (47) sa k veciam mimo politického diania vyjadruje len sporadicky, no tentoraz prišla so správou, ktorú by nemal ignorovať nikto. Na sociálnej sieti totiž verejne vyzvala na to najdôležitejšie!