ČAPUTOVEJ PARTNER sa stal terčom NECHUTNÉHO útoku: Rizman poslal VANDALOM drsný odkaz!

Dostal sa do povedomia kvôli vzťahu so Zuzanou Čaputovou a teraz sa on sám stal terčom útoku. Juraj Rizman, partner prezidentky, zverejnil na sociálnej sieti šokujúce správy o poškodení jeho auta neznámym "fanúšikom". Situácia je v štádiu vyšetrovania políciou.