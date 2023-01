Rizman je širokej verejnosti známy až od doby, keď sa stal Čaputovej partnerom. Už predtým, konkrétne v rokoch 2019 až 2020 ale stál po jej boku a robil poradcu prezidentky pre oblasť životného prostredia. Po voľbách 2020 zasa robil poradcu podpredsedovi parlamentu Jurajovi Šeligovi (32), v poslednej dobe vykonával funkciu moderátora v relácii o obrane Bezpečne SK a najnovšie bude pre občianske združenie Post Bellum zastrešovať témy budovania vzťahov s verejnosťou, komunikácie a Kolégia Pamäti národa.

„Juraj už v minulosti externe spolupracoval s Post Bellum. Začal neplánovane pracovať pri pomoci Ukrajine v podobe nákupu ochranného a zdravotníckeho materiálu. Som veľmi rada, že sme sa s Jurajom dohodli a posilní náš tím, lebo si rozumieme nielen profesionálne, ale aj ľudsky,“ povedala riaditeľka Post Bellum Sandra Polovková. Združenie je zamerané na vyhľadávanie a dokumentovanie spomienky pamätníkov kľúčových momentov 20. storočia.

Radosť má aj samotný Rizman: „Milujem históriu a dlhodobo obdivujem prácu Post Bellum. Už v minulosti som pomáhal viacerým občianskym iniciatívam, ktoré riešili témy pamäti národa a vysporiadania sa s historickými krivdami.“ Partner prezidentky sa v roku 2017 podieľal na kampani za zrušenie Mečiarových amnestií, ako aj na občianskej iniciatíve ´Pamätaj´. Pôsobil už aj ako člen Grémia tretieho sektora a ďalších neziskových organizácií.

V rokoch 2008 až 2013 bol dokonca riaditeľom slovenského Greenpace. Životnému prostrediu sa ale venoval už v mladosti, keď protestoval proti výstavbe jadrových elektrární a od roku 2016 bol aj projektový koordinátor Via Iuris, teda združenia pomáhajúcom ľuďom obhajovať svoje práva. Zaujímavosťou pritom je, že Rizman sa v mladosti venoval športu, navštevoval športové gymnázium a aktívne sa venoval dráhovej cyklistike.

Otázne je, ako všetky aktivity stíha ako prezidentkin partner, keďže s týmto životným šťastím súvisí aj dodržiavanie diplomatického protokolu a často musí stáť aj na zahraničných cestách po boku Zuzany Čaputovej. „Oficiálne povinnosti mám len zriedkavo, takže by to nemal byť problém,“ povedal Rizman. Prezidentkin partner zároveň prezradil, že väčšinu jeho doterajších prác spája hlavne to, že bol hovorcom. To potvrdzuje aj fakt, že bol hovorcom roka, keď pracoval pre Greenpace (2008), ako aj Via Iuris (2017). „Vyberal som si doposiaľ vždy práce, ktoré dávali zmysel a mali celospoločenský význam,“ dodal Rizman.

V galérii si pozrite najzaujímavejšie fotky Rizmana s Čaputovou.