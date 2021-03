V reakcii na stredajšiu demisiu ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga (SaS) a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivana Korčoka (nominant SaS) to uviedla v stredu na tlačovej konferencii v Žiline. Zdôraznila, že je najvyšší čas pohnúť sa dopredu a vyriešiť vládnu krízu.

Hlava štátu informovala, že demisiu oboch ministrov prijme vo štvrtok (25. 3.) o 11.00 h. "Je to v súlade s tým, čo už predtým mediálne avizovali. Blížime sa k tomu, že takmer polovica ministrov už nebude súčasťou vlády SR. Ultimát padlo veľa a situácia je pomerne jasná. Medializované informácie nasvedčujú tomu, že čoskoro, dúfam, dôjde k vyriešeniu tejto situácie," povedala Čaputová.

Minister školstva informoval v stredu počas rokovania vlády, že podáva demisiu. Verí, že sa podarí vytvoriť priestor na rekonštrukciu vlády a upokojenie situácie. Dodal, že školstvo preňho bolo aj ostáva prioritou. Minister zahraničných vecí informoval premiéra Igora Matoviča (OĽANO) o demisii písomne, keďže je pracovne v Bruseli.

SaS už skôr avizovala, že dáva premiérovi Matovičovi do stredy ultimátum na to, aby odišiel z funkcie. Predseda SaS Richard Sulík už podal demisiu v utorok. Urobil tak po tom, ako premiér Matovič v nedeľu (21. 3.) oznámil ochotu odísť z funkcie a pôsobiť ako člen vlády. Určil si na to viacero podmienok, jednou z nich bol aj odchod Sulíka z vlády.