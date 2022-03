Ak by sa NATO zapojilo do priameho aktívneho vojenského konfliktu s Ruskom na Ukrajine, znamenalo by to vstup do tretej svetovej vojny, povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová v diskusnej relácii TV Markíza Na telo.

"Prekročiť hranicu aktívneho boja našich ozbrojených síl na Ukrajine by znamenal vstup do tretej svetovej vojny," vyhlásila Čaputová. Zároveň uviedla, že sa nestotožňuje so slovami ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že by NATO a EÚ trpeli v rámci svojho postoja nejednotou.

Vyhlásenie bezletovej zóny nad Ukrajinou by sme podľa Čaputovej museli zabezpečovať vojenskou silou. "Znamenalo by to vstup ozbrojených síl členských krajín Aliancie na územie Ukrajiny a vyslovene súčasť boja. Vstúpili by sme do vojenského konfliktu a stali by sme sa stranou vojny," ozrejmila.

Debaty o vstupe Ukrajiny do EÚ sú podľa Čaputovej do veľkej miery symbolickým krokom. Dodala, že Ukrajina má európsku ašpiráciu a treba s ňou začať predvstupové rokovania. Mala by dostať štatút kandidáta. Členstvo Ukrajiny v NATO je podľa nej omnoho komplikovanejšie a jej vstup do Aliancie podľa nej dnes reálne nie je možný. Ukrajina je vo vojne a ak by vstúpila do NATO, automaticky by sa stali súčasťou vojny členské štáty aliancie, povedala prezidentka.

Neutralitu Ukrajiny označila prezidentka za „pseudozámienku“, pretože Rusko v minulosti už napadlo neutrálne Moldavsko, ale aj Ukrajinu v roku 2014, keď obsadilo Krym. Za výsostné právo Ukrajiny označila, že sa usiluje o vstup do NATO, aby si zabezpečila bezpečnosť.

Dočasná predsunutá prítomnosť jednotiek NATO na Slovensku by podľa hlavy štátu znamenala deklarovanie pripravenosti, jednoty. "Vďaka tomu, že sme v NATO, sme pod bezpečným dáždnikom NATO, a to musí mať svoje praktické konzekvencie," povedala s tým, že Slovensko nie je ohrozené priamo, no chceme sa správať zodpovedne a preventívne. Ide podľa nej skôr o princíp zastrašenia. Má to byť ochrana pred prípadným presahom konfliktu na územie krajín NATO.

Článok pokračuje na ďalšej strane!