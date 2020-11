Využiť voľný víkend a užiť si divadelné predstavenie. Po niečom takom túžila väčšina z nás dlhé mesiace, no teraz sa tento sen môže konečne, aspoň čiastočne niektorým z nás splniť. Jemné uvoľnenie epidemiologických opatrení to totiž dovoľujú a nakoľko platia pravidlá pre všetkých, rozhodla sa túto možnosť využiť aj samotná prezidentka Zuzana Čaputová. Tá sa spoločne so svojím partnerom Jurajom Rizmanom vybrala do bratislavského Divadla Astorka, kde si užila derniéru hry Letmý sneh. Urobila tak mimochodom len deň po tom, čo sa nám ju podarilo s partnerom pristihnúť v známom bratislavskom nákupnom centre.

"Herci divadla Astorka otvorili svoje divadlo divákom a som rada, že hoci za prísnych obmedzení, som si mohla pozrieť derniéru práve tejto hry Pavla Vilikovského so silným a hlbokým príbehom," napísala na sociálnej sieti po sobotňajšom predstavení.

Po hre, ktorú v Astorke hrali herci naposledy, sa jej protagonisti s našou hlavou štátu aj odfotili. Vy si môžete ich spoločné zábery pozrieť tiež.