Prípad Jozefa Š. bol už v minulosti medializovaný. 56-ročný muž totiž v umožnil synovi, aby do jeho vinohradu zasadil 8 kusov sadeníc marihuany. Samotný Jozef Š. pritom zasadil medzi vinič dve rastliny. „V súčasnosti nie je trestne stíhaný a okrem posudzovaného odsúdenia viedol na Slovensku bezúhonný život, riadne pracoval a staral sa o svoju rodinu,“ napísala prezidentka v rozhodnutí. 10-ročný trest mu tak skrátila na dva roky, z ktorých si musí odsedieť ešte 11 mesiacov. Milosť mu je udelená s dvojročnou podmienkou po prepustení.

Nie je to jediný prípad, keď Čaputová udelila milosť človeku odsúdenému za prechovávanie marihuany. Na 10,5 roka bol odsúdený aj A. Z., no v septembri minulého roku mu Čaputová udelila milosť po odpykaní si približne polovice trestu. Slovenskom v tejto súvislosti rezonuje aj prípad 27-ročného Róberta D., ktorého s „trávou“ prichytili dvakrát. V oboch prípadoch mal pri sebe viac ako 0,5 g, teda viac ako jednu dávku. Róbert D. je odsúdený na 12,5 roka. „Keď zatvorili Roba za držbu a predaj marihuany, Slovenskom sa prehnala vlna odporu. Nie je predsa možné, aby dostal mladý človek 12,5 roka natvrdo, keď vrah Filipínca Henryho dostal za zabitie 9 rokov,“ povedala o situácii europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (44). Prípad Róberta D. sediaceho 2,5 roka vo väzbe stále riešia po jeho odvolaní súdy, a tak je finálny trest neznámy.

Najnovšie sa milosti od prezidentky dočkala aj 29-ročná žena. Bola odsúdená na jeden rok pre dlh na výživnom vo výške 416 eur. Po zlepšení svojej finančnej situácie však dlh doplatila. „Odsúdená je matkou štyroch maloletých detí, z ktorých najmladšie má 11 mesiacov. O svoje deti sa riadne stará. Žiadosť o milosť podal jej manžel, ktorý pracuje v cudzine a v prípade nástupu odsúdenej na výkon zvyšku trestu odňatia slobody by len ťažko vedel zabezpečiť osobnú starostlivosť o deti, ktoré sú ešte v útlom veku,“ píše sa v rozhodnutí prezidentky. Milosť bola udelená aj 24-ročnej žene, ktorá bola odsúdená na tri mesiace za krádež, ktorou spôsobila škodu 220 eur. Omilostená je matkou 3-ročného syna. „Zo správy starostu obce, v ktorej v súčasnosti žije, vyplýva, že ako samoživiteľka sa o maloleté dieťa riadne stará. Od spáchania skutku v roku 2017 vedie bezúhonný život,“ píše sa v prezidentkinom rozhodnutí.

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová počas tlačovej konferencie po stretnutí s prezidentom Čiernej Hory Milom Djukanovičom v Prezidentskom paláci v Bratislave 15. júla 2021. Zdroj: Jaroslav Novák

Čaputová berie pri udeľovaní milostí do úvahy množstvo okolností vrátane životného príbehu odsúdeného a prihliada aj na jeho rodinu. „Odbor legislatívy a milostí prezidentskej kancelárie žiada posudky od sociálnych úradov, samospráv, skúma zdôvodnenia rozhodnutí súdov, zaujíma sa o život páchateľa pred spáchaním trestného činu a o jeho pohnútky a motív,“ povedal hovorca prezidentky Martin Strižinec s tým, že sa posudzuje aj to, či výkon trestu pôsobí na páchateľa výchovne a tiež jeho schopnosť vrátiť sa do normálneho života a byť prínosom pre rodinu a celú spoločnosť.