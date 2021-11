Čaputová TVRDO kritizuje vládu za NESCHOPNOSŤ presadiť reformy: Nekompromisný odkaz politikom! ×

Na Slovensku je hra na záujem o referendum. Je nezodpovedné burcovať ľudí a rozvíjať vášne pre to, aby mohla opozícia útočiť na prezidentský úrad, o ktorý jej do budúcna ide. Takto číta aktivity opozície vo veci referenda prezidentka SR Zuzana Čaputová. Uviedla to v diskusnej relácii Braňo Závodský naživo na rádiu Expres.