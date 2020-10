Cichanovská kandidovala na prezidentku Bieloruska ako náhradníčka za svojho väzneného manžela. Podľa pozorovateľov boli voľby zmanipulované, na čo bola opozičná líderka donútená opustiť svoju krajinu. „Nie sú nijaké pochybnosti, že ona vyhrala voľby,“ povedal politológ Grigorij Mesežnikov. Preto ju vraj uznáva ako partnerku na diskusiu celý svet, vrátane Slovenska.

Okrem Čaputovej ju prijal aj minister zahraničných vecí Ivan Korčok (56), podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (30) a premiér Igor Matovič (47). Politológ tvrdí, že je to úplne normálne: „Slovensko nemá vzťah s nelegitímnym režimom prezidenta Alexandra Lukašenka, ale s Bieloruskom. A Cichanovská reprezentuje bieloruské obyvateľstvo.“

Pri stretnutí Cichanovskej s Čaputovou si ľudia všimli aj to, že ich spája nielen popularita vo vlastnej krajine, ale aj ich ženský šarm. Módna štylistka Andrea Ziegler poukázala na to, ktorá z nich zvolila lepší outfit, a ktorá vynikala v niečom inom. „Cichanovskej to pristane viac. Vynikne jej viac silueta so ženskými krivkami. Sako u našej prezidentky je zbytočné. Pôsobí skôr usadlejšie. Keby malo aspoň iný strih viac kopírujúci postavu. Tiež by som volila dômyselnejšie šaty. V sukňovej časti jemne do A s jemným padavým plisom,“ povedala Ziegler.

Prezidentka Zuzana Čaputová a vľavo predstaviteľka bieloruskej opozície a bývalá prezidentská kandidátka Sviatlana Cichanovská počas prijatia 8. októbra 2020 v Bratislave. Zdroj: Martin Baumann

Véčkový vkusný výstrih je podľa odborníčky oveľa ženskejší. Navyše vraj predlžuje a zoštíhľuje krk, čo je na žene pekné. Ziegler nevie, prečo našej prezidentke stále odporúčajú guľaté vysoké výstrihy. „Ona práve potrebuje vkusné a decentné véčkové výstrihy,“ myslí si Ziegler. Štylistka ale upriamila pozornosť aj na to, v čom vynikala Čaputová: „V tvári je jednoznačne naša prezidentka krajšia a ženskejšia.“

