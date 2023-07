Prezidentka Zuzana Čaputová (50) sa zúčastnila na dvojdňovom samite NATO vo Vilniuse, kde priletela so svojím partnerom Jurajom Rizmanom (46). Na niektorých snímkach vidieť, ako sa dvojica drží za ruky. Protokolistka však zdôrazňuje, že nežnosti na verejnosti si radšej mali odpustiť.

V prvý deň samitu NATO prijala Čaputová pozvanie litovského prezidenta Gitanasa Nausėda a prvej dámy na slávnostnú večeru. Na akcii sa objavili štátnici a politici na najvyššej úrovni, ktorí prišli v sprievode svojich polovičiek. No bolo aj viacero takých európskych lídrov, ktorí boli na slávnostnej večeri sami. Taká bola napríklad estónska premiérka Kaja Kallas, talianska premiérka Giorgia Meloni, či predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen.

Ako je to teda z hľadiska protokolu s prítomnosťou partnerov a partneriek politikov na podujatiach tohto typu? „Keďže je to pracovné stretnutie a nie spoločenské, organizátor stanovuje pravidlá, či je vhodné, aby aktéri stretnutia prišli s partnerkami,“ hovorí v úvode protokolistka Mária Holubová. „Ak príde pozvánka, kde je uvedené, že môžu prísť s manželkami/partnerkami, tak aj manželka organizátora musí byť prítomná. Ale môže byť stanovené aj to, že majú prísť bez partnerov,“ vysvetľuje ďalej.

Ak teda aj ostatní organizátori mali tam manželky a partnerky, to znamená, že pozvánka platila aj pre ne a treba to rešpektovať, hovorí Holubová. „Boli sme však svedkami aj toho, keď bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová, chodila bez manžela na takéto stretnutia a vyslovene to brala profesionálne, že je to práca,“ podotkla tiež odborníčka.

Počas príchodu lídrov na slávnostnú večeru slovenskú prezidentku zachytili fotografi ako sa drží za ruky s partnerom Rizmanom. Odborníčky sme sa pýtali, či je to podľa protokolu vhodné. „Pri štátničke najvyššieho rangu na pracovnom stretnutí NATO, kde pani prezidentka je vrchná veliteľka ozbrojených síl, sa vyžaduje striktná profesionalita ako je to napríklad v prípade Ursuly von der Leyen. Zaľúbené prejavy a vodenie za ručičky patrí do súkromia a nie na takýto svetový samit,“ hovorí Holubová.

„Sú pravidlá elít, ktoré slovenskí politici ešte stále neovládajú. Zase vysielame signál: patríme do Strednej Európy s orientáciou na západnú kultúru, ale nerešpektujeme pravidlá elít, ktoré oni vytvorili,“ podotkla tiež odborníčka. Mimo slovenskej prezidentky zachytili fotografi pri tomto „prešľape“ aj iných politikov, medzi inými aj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý sa na podujatí tiež držal za ruky so svojou manželkou Olenou. „Emócie, zaľúbenosť a intímny vzťah patria do súkromia,“ prízvukovala protokolistka.

Prezidentka Čaputová zažiarila na slávnostnej večeri vo Vilniuse v šatách purpurovo-fialovej farby, ktoré mala na sebe aj na slávnostnej recepcii podávanej kráľom Karolom III. v Buckinghamskom paláci, ktorá sa konala v máji pri príležitosti jeho korunovácie.

