Viac ako polovica Slovákov je po troch rokoch vo funkcii spokojná s prácou prezidentky Zuzany Čaputovej. Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu agentúry AKO pre reláciu TV JOJ Na hrane.

Podľa najnovšieho prieskumu s prácou prezidentky je spokojných 55,3 percenta respondentov. Nespokojnosť vyjadrilo 41,4 percent opýtaných. ​Vyššiu spokojnosť častejšie uvádzali ženy (57%) než muži (54%) a ľudia vo veku 18-33 rokov (63%). Najmä vzdelanejší ľudia. S prácou Zuzany Čaputovej je spokojných 73 percent vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Najmenej spokojní sú ľudia so základnou školou či učňovkou bez maturity (48%).

Z pohľadu politických preferencií sú najspokojnejší voliči Progresívneho Slovenska (95%), SaS (91%), OĽaNO. Nova, KÚ, ZZ (88%), KDH (70%), Sme rodina (63%). Zaujímavý údaj je, že s jej činmi je spokojných aj takmer polovica voličov Hlasu-SD (49%). Absolútne nespokojní s prácou prezidentky sú voliči hnutia Republika (100%), nasleduje Smer-SD (88%), SNS (66%), Hlas -SD (63%).

Výsledky prieskumu prezidentku milo prekvapili a za výsledky je vďačná. "Vnímam potenciál rastu medzi ľuďmi, ktorí nie sú až tak spokojní. Preferencie podľa strán ma veľmi neprekvapili," reagovala hlava štátu.

Čaputová odchod z funkcie nikdy nezvažovala. "Beriem mandát, ktorý som dostala od občanov vážne a s tým, čo o mne niekto hovorí veľa nenarobím," reagovala na otázku.

Exkluzívny prieskum odhalil, ako sú s prezidentkou spokojní občania po troch rokoch. Zdroj: facebook/zuzanačaputová

Minister financií a líder OĽANO Igor Matovič tento týždeň uviedol, že Zuzanu Čaputovú v ďalších voľbách za prezidentku SR nepodporí. "Považujem ju za falošnú a veľakrát zákernú ženu. Zažil s ňou dve stretnutia, o ktorých keby sa ľudia dozvedeli, by boli zhrození," povedal Matovič. Výhrady ministra financií vníma hlava štátu tak, že sa nevie zmieriť s koncom na poste predsedu vlády. "Je to z jeho strany veľmi osobné. Dvere paláca má vždy otvorené, pretože ako politici máme povinnosť voči občanom krajiny," uviedla prezidentka.

Čaputovú sa pýtali aj na to, či zvažuje opätovnú kandidatúru na funkciu prezidenta SR, prípadne uvažuje o vedení politickej strany ako jej predchodca Andrej Kiska. Čaputová stručne uviedla, že stranu viesť neplánuje. "Môj predchodca to skúsil, a myslím si, že to nie je cesta pre bývalého prezidenta," vyjadrila sa.

"Zatiaľ túto otázku neriešim, budem ju riešiť vo chvíli, keď to bude zodpovedné," reagovala na opätovnú kandidatúru na post prezidenta. V súvislosti s funkciou prezidenta SR však spomenula aj možné posilnenie kompetencií a právomocí prezidenta SR.

"Plne rešpektujem, že sme parlamentná demokracia, ale narážam na to, čo môže prezident zmeniť," uviedla v tejto súvislosti Zuzana Čaputová. Podľa jej slov hoci má prezident republiky najsilnejší mandát, keďže je priamo volený, má minimálne kompetencie a preto sa mu ťažko napĺňajú očakávania občanov a to najmä smerom k pomoci. Podotkla však, že nemyslí na rozšírenie právomocí na úkor parlamentu.

