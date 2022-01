Napätá situácia na hraniciach medzi Ukrajinou a Ruskom začína byť čoraz vážnejšia. To nenechalo chladnú ani prezidentku Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú, ktorá sa rozhodla na nepríjemnú situáciu reagovať.

"Bezpečnostná situácia v našom regióne sa zhoršuje. Na hranici s naším susedom, Ukrajinou, už niekoľko týždňov Ruská federácia bez jasného zdôvodnenia koncentruje veľkú prítomnosť svojich ozbrojených síl. Zároveň koncom roka Moskva publikovala požiadavky smerom k Spojencom v Severoatlantickej aliancii a Spojeným štátom americkým. V nich okrem iného žiada obmedzenie suverenity Ukrajiny v možnosti vybrať si svoju zahraničnú politiku či obranné partnerstvá. Pokiaľ ide o vojenskú prítomnosť NATO v našom regióne, Rusko požaduje de facto návrat k stavu predtým, ako niektoré členské štáty Aliancie vrátane Slovenska do nej vstúpili," píše sa v stanovisku prezidentky.

Čaputová tvrdí, že ju veľmi mrzí, že napriek našej otvorenosti a pokračujúcemu diplomatickému úsiliu, ktoré vníma ako jedinú dobrú cestu k nájdeniu riešenia súčasnej situácie, januárové rokovania s ruskou stranou zatiaľ nepriniesli zníženie napätia, skôr naopak. Dialóg s Ruskom považuje za potrebný a správny.

"Zdieľame jeden bezpečnostný priestor – európsky kontinent – na ktorom chceme všetci, malé aj veľké štáty bez rozdielu, žiť naďalej v bezpečí. Platí, že jedným zo základných predpokladov pre takéto spolunažívanie je vzájomný rešpekt k pravidlám, ktoré sme si spoločne vrátane Ruskej federácie dohodli," dodáva.

"Preto rozumiem a podporujem kroky, ktoré sme ako Severoatlantická aliancia a Európska únia doteraz prijali – ponuku pokračovania dialógu s Ruskom na jednej strane a podporu Ukrajiny a posilnenie jej schopnosti brániť sa na druhej strane. Potrebujeme však posilniť aj našu vlastnú slovenskú pripravenosť v prípade, že sa situácia na východ od našich hraníc bude naďalej zhoršovať a Rusko Ukrajinu znovu napadne," tvrdí prezidentka.

Dodáva, že nikto z nás si takýto scenár neželá a potrebujeme urobiť maximum pre to, aby nenastal. No nepripraviť sa naň od preverenia krízového manažmentu a obranyschopnosti štátu po zintenzívnenie podpory Ukrajiny a komunikácie s našimi spojencami a partnermi by bolo podľa jej slov nezodpovedné.

"Kontakt medzi nami, predstaviteľmi štátu a predstaviteľmi našich ozbrojených síl, je v poslednom čase veľmi intenzívny a odzrkadľuje vážnosť situácie. Preventívne sa pripraviť na všetky možné scenáre je naša základná povinnosť," dodáva Čaputová na záber.