Hlava štátu Zuzana Ćaputová absovovala netradičný online rozhovor. Neabsolvovala ho z prezidentského paláca, ale priamo zo svojho domu v Pezinku. "Bol to ťažký rok," povedala o uplynulých 12 mesiacoch, počas ktorých Slováci bojovali s pandémiou koronavírusu, vládnou krízou aj mnohými inými vecami.

Posledný bol určite ťažký aj pre samotnú Čaputovú, počas návštevy pápeža Františka totiž zomrel jej otec. V rozhovore prehovorila aj o tejto udalosti. Prezradila, že o otca sa jeho posledné chvíle starali doma, navštíviť ho prišiel dokonca aj samotný pápež. "V tom období sme sa striedali v denných a nočných službách pri mamine, aby v tom nebola sama, a pri otcovi," povedala v rozhovore na sociálnej sieti. Dodala, že je za stretnutie otca s pápežom vďačná. "Ako keby ten svoj odchod odkladal na stretnutie s ním a zomrel v ten deň, keď pápež odchádzal," dodala.

"To, čo ma mrzí, je vlna nenávisti a zla, ktorú vnímam. To je element, ktorý je nielen nebezpečný, ale aj nepríjemný," povedala Čaputová s tým, že do roku 2022 si želá byť tým elementom, ktorý spája. Vianočné sviatky podľa jej slov trávia tradične a pri prípravách na sviatky vraj nechýbali ani dcéry prezidentky Emma a Lea.

