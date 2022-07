Čaputová prehovorila: KEDY podá Matovičov balíček na Ústavný súd? ×

Prezidentka by sa chcela na Ústavný súd (ÚS) SR pre protiinflačný balíček obrátiť budúci týždeň. Uviedla to v diskusii so Štefanom Hríbom zo série Café Európa na festivale Pohoda. Návrh je podľa nej už napísaný.