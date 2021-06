Čo považujete za svoju prioritu do ďalšieho obdobia?

Priority, s ktorými som kandidovala, a ktoré považujem za dôležité na výkon môjho mandátu, ostávajú stále platné. Je to oblasť spravodlivosti, klimatických zmien, sociálna oblasť a osobitne starostlivosť o seniorov. Avšak, ako som naznačila, pandémia bola taký výrazný element v životoch nás všetkých, že poznačila aj našu krajinu - a to najmä jej ekonomické a sociálne dosahy. Aj preto bol prvý výjazd po pandémii práve sociálny. Túto tému - dosahy pandémie a to ako sa ľudom na Slovensku žije, považujem v tejto chvíli za tie najdôležitejšie.

Je náročné oddeliť vaše osobné vnútorné postoje od postojov vás ako prezidentky?

Snažím sa byť integrálnou osobou, ktorá sa v práci rozhoduje v súlade s hodnotami, ktoré ja ako osoba cítim. Je dôležité rozhodovať sa podľa princípov, ktoré považujem za dôležité, čerpať z vedomostí a zo skúseností, ktoré som ako osoba nadobudla.

Prečo ste vymenovali Matoviča do funkcie, na ktorú nemá kompetencie?

Jediné a rozumné vysvetlenie je také, ktoré nás vráti kúsok späť v čase. Ak si dobre pamätáte, čelili sme vtedy veľmi silnej vládnej a zároveň pandemickej kríze. V tom čase sme mali plné nemocnice a takmer nefunkčnú vládu. V tom období som mala v rukách už myslím šesť demisií. Preto bolo potrebné upokojiť situáciu a bola tu možnosť, na základe síl rozložených v parlamente, zostaviť novú vládu na profile tej istej koalície. Mala to plne v rukách vládna koalícia, je to jej zodpovednosť. Rozhodla sa postaviť konštrukt novej vlády na jednom zo základných pilierov. To bol bývalý líder koalície Igor Matovič, ktorý mal byť novým ministrom vnútra. Ak by som, obrazne povedané, vytiahla základný kameň tejto stavby, tak by to znamenalo, že by tu bola, zrejme, vajatavá predchádzajúca vláda oslabená o šesť ministrov a paralyzovaný parlament. Buď by pokračovala vládna kríza do posledných chvíľ a možno, že by sa to nejakým spôsobom sanovalo novým vymenovaním ministrov, lebo, a to je kľúčové, stále v parlamente táto vládna zostava má väčšinovú podporu. Dokonca v tomto prípade ústavnú väčšinu a to je v demokracii kľúč.

Aká časť vašej práce je podľa vás najmenej viditeľná?

Keď sa mi možno vďaka vyjednávaniu alebo stretnutiam podarí ovplyvniť veci. Dobré veci tak, aby sa stali a negatívne veci tak, aby sa nestali. A toto je veľká časť mojej práce, ktorá je neviditeľná.

Stáva sa vám, že ako prezidentka cítite bezmocnosť v niektorých veciach či situáciách?

Samozrejme, keď som vstupovala do tejto pozície, poznala som prezidentské právomoci a viem, že majú svoje limity a som s tým uzrozumená. Pandémia bola veľmi zvláštny čas, pretože išlo o veľa. Išlo o ľudské životy. Emócie boli a ešte možno sú vybičované. Zároveň sme čelili problémom v manažovaní pandémie a v komunikácii. A vtedy som si veľmi silno uvedomovala, že z mojej pozície môžem iba vysielať signály spokojnosti alebo nespokojnosti, alebo upriamovať pozornosť na isté veci alebo riešenia – napríklad dávať hlas vedcom z paláca. A týmto spôsobom ako keby nepriamo podporovať rozumné kroky, ktoré by mohli zachraňovať životy. Ale nemohla som vo výsledku nič konkrétne rozhodnúť a urobiť. A naozaj, prezidentská úloha je v inom a pri tej pandémii to bolo veľmi vyhrotené.

Aký najsilnejší moment ste zažili ako prezidentka?

Mám rada ľudí a pre mňa sú to vždy stretnutia s ľuďmi.