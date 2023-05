"Bezprostredne po hlasovaní poslancov v parlamente sa objavili pochybnosti o vykonateľnosti zákona v praxi. Opravou pochybenia parlamentu prezidentským vetom by prezidentka prekročila ústavou daný priestor pre dôvody a spôsob vetovania zákonov, pretože by si privlastnila zákonodarnú iniciatívu, ktorou nedisponuje," píše sa v stanovisku, ktoré TASR poskytol riaditeľ odboru komunikácie kancelárie prezidenta Jozef Matej. Prezidentka preto zákon podpísala, poslanci by mali chybu v legislatíve opraviť.

Novelizácia zavádza povinnosť obcí zverejňovať zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku na internete, ak majú zriadenú webovú stránku. Zverejniť zápisnice okresných volebných komisií má byť povinný aj Štatistický úrad SR.

Po schválení zákona v parlamente namietal poslanec Milan Mazurek (nezaradený) jeho nevykonateľnosť, keďže sa nehlasovalo o pozmeňujúcich návrhoch autora novely Eduarda Kočiša (nezaradený). Niektorí poslanci navrhovali hlasovanie vyhlásiť za zmätočné a opakovať ho. Napokon sa poslanecké grémium dohodlo, že počká na stanovisko prezidentky, či sa rozhodne zákon vetovať.

Predseda parlamentu avizoval, že ak hlava štátu zákon podpíše, majú pripravené riešenie situácie a ešte na aktuálnej schôdzi to vyriešia v rámci pozmeňujúceho návrhu k inému zákonu.