Prezidentka má za sebou ťažký týždeň. Po tom, ako predniesla v Národnej rade Správu o stave štátu, absolvovala stretnutia s lídrami koalície a opozičných strán. Sleduje tiež situáciu v bezpečnostných zložkách a vyšetrovanie korupcie. Uviedla, že podľa jej názoru túto tému veľmi zneužívajú viacerí politici, ktorí dokonca vynášajú veci zo spisov na verejnosť. "Treba byť veľmi pozorným, kto to hovorí a aký cieľ sleduje. Ja rozumiem tej ľudskej tendencii mať rýchlo jasne v tom, či je niekto vinný alebo nevinný. Ale pokiaľ sa bavíme o otázke viny, v súvislosti s páchaním trestného činu, to je veľmi komplexná vec," povedala prezidentka. Dodala, že pre ňu je dôležité aj to, že momentálne sa vyšetrujú všetky podozrenia zo zneužitia právomoci: "Pre mňa je kľúčové, že nie sú zametené pod koberec a sú vyšetrované."

Čaputová tiež pochválila prácu súčasného ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského. "Mam pocit, že to, čo sa udialo k lepšiemu, je výmena ministra zdravotníctva. Vnímam efektívnejšiu komunikáciu a manažovanie pandémie, jasnejší COVID automat, pripravenosť na reprofilizáciu nemocníc," uviedla počas relácie. Nespokojná je ale s tým, ako sa vyvíja situácia s očkovaním. Podlá prezidentky sa táto téma nesmierne zneužíva na burcovanie nenávisti. "Pre mňa je absolútne neprípustne, že dokonca dochádza k útokom na ľudí, ktorí nám pomáhajú. Voči zdravotníkom, pracovníkom MOMiek alebo úradníkom z Úradu verejného zdravotníctva," povedala.

Okomentovala aj postup Roberta Fica, ktorý po stretnutí s prezidentkou avizoval možné protesty v uliciach. "Ak ich myslel ako vyhrážky, tak toto na mňa určite nefunguje. Práve naopak, to ma mobilizuje. Ale Robert Fico a jeho stranícki kolegovia dlhodobo hovoria veci, ktoré s pravdou nemajú vôbec nič spoločne," tvrdo ohodnotila postup Roberta Fica. Dodala tiež, že opozícia ju často označuje za prezidentku vlády a v tejto súvislosti pripomenula, že má napäté vzťahy aj s niektorými koaličnými lídrami: "Nech sa pán Fico spýta pána Matoviča na mieru mojej obľúbenosti v jeho očiach. A to je naozaj ako by zabudol na veľmi krátku históriu."

Stretnutia s viacerými politikmi vysvetlila tým, že považuje za potrebné v kritických a krízových časoch hovoriť s oponentami. Dodala, že je to jej povinnosť a počas týchto stretnutí sa veľa dozvedela a mala veľmi konštruktívnu debatu s lídrom mimoparlamentného Hlasu Petrom Pellegrinim.

Na záver Zuzana Čaputová vyzvala koaličných lídrov na stabilné vládnutie. "Som na tých stretnutiach s predstaviteľmi vládnej koalície hovorila práve o tomto. Čo potrebuje Slovensko v každom čase, a v kríze najviac, je stabilná vláda. A ťažko sa hovorí o stabilnej vláde pokiaľ počúvame z úst vládnych predstaviteľov každý týždeň, že niektorý z koaličných partnerov možno z tej vlády odíde," podotkla prezidentka.

