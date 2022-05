Čaputová odobrila NOVINKY týkajúce sa blížiacich sa volieb: AHA, čo všetko bude INAK! ×

Voľby do orgánov samosprávnych krajov a samospráv obcí sa budú môcť konať skôr. Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala návrh zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase.